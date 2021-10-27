Elon Musk’ın servetinin yalnızca yüzde 2’si dünyadaki açlığı bitirebilir

ABD'DE 22,8 MİLYON KİŞİ AÇ

BM’nin yayınladığı yeni bir rapora göre, Afganistan nüfusunun yarısı, yani yaklaşık 22,8 milyon kişi akut bir açlık kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Rapora göre, yaygın işsizlik ve likidite krizi, ülkenin insani bir krizin eşiğine geldiğini ve beş yaşın altındaki 3,2 milyon çocuğun risk altında olduğunu gösteriyor.