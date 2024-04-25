Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, açıklandı mı? İşte nisan ayı MB faiz kararı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından meraklan beklenen TCMB faiz kararı öncesinde, ekonomistler nisan ayı faiz beklentilerini açıklamıştı. Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, açıklandı mı? İşte nisan ayı MB faiz kararı...
Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı, Türkiye ekonomisini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dolar ve altın yatırımı yapan yüz binlerce yatırımcı, nisan ayında TCMB'nin alacağı Para Politikası Kurulu faiz kararını bekliyordu, toplantı ardından karar kamuoyuyla paylaşıldı.