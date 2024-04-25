Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, açıklandı mı? İşte nisan ayı MB faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından meraklan beklenen TCMB faiz kararı öncesinde, ekonomistler nisan ayı faiz beklentilerini açıklamıştı. Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, açıklandı mı? İşte nisan ayı MB faiz kararı...

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, açıklandı mı? İşte nisan ayı MB faiz kararı - 1

Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı, Türkiye ekonomisini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dolar ve altın yatırımı yapan yüz binlerce yatırımcı, nisan ayında TCMB'nin alacağı Para Politikası Kurulu faiz kararını bekliyordu, toplantı ardından karar kamuoyuyla paylaşıldı.

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, açıklandı mı? İşte nisan ayı MB faiz kararı - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.

Ekonomistlerin beklentileri de faizin sabit bırakılacağı yönündeydi.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen toplantıda politika faizi 500 baz puan artırılmıştı.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, açıklandı mı? İşte nisan ayı MB faiz kararı - 3

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönündeydi.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 50 ile yüzde 55 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50'ye yükseltilmişti.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, açıklandı mı? İşte nisan ayı MB faiz kararı - 4

MART AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı.

TCMB, mart ayında politika faizini sürpriz bir şekilde yüzde 50'ye yükseltti.

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