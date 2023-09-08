Elon Musk'tan mini Pearl Harbor benzetmesi: Ukrayna İHA'larının Rusya'ya saldırmasını engelledi

Diğer taraftan, Tesla elektrikli otomobil şirketinin ve SpaceX roket ve uzay aracı üreticisinin CEO'su ve aynı zamanda daha önce Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'in sahibi olan Musk, Rusya'nın geniş çaplı saldırılarının Ukrayna iletişimini kesintiye uğratmasının ardından başlangıçta Ukrayna'ya Starlink donanımı sağlamayı kabul etti.

Ancak, Kiev'in Rusya'nın ilk saldırısını püskürtmeyi başarması ve karşı saldırıya geçmesinin ardından bir kez daha düşündüğü ifade edildi.