Elon Musk'tan mini Pearl Harbor benzetmesi: Ukrayna İHA'larının Rusya'ya saldırmasını engelledi
Twitter olarak bilinenen X platformunun sahibi ve SpaceX ile Tesla'nın CEO'su olan Elon Musk'ın Ukrayna-Rusya savaşında oynadığı role ilişkin bir açıklama geldi. Musk'ın Walter Isaacso ta tarafından yazılan biyografisinde, milyarderin Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik İHA saldırısını durdurmak için Starlink uydularının iletişimini kestiği belirtildi. Buna göre Musk, durumu mini "Pearl Harbor" olarak niteleyerek Ukrayna'nın fazla ileriye gittiğini söyledi.
Elon Musk, Rus savaş gemilerine yönelik bir Ukrayna insansız hava aracı (İHA) saldırısını engellemek için Starlink uydu iletişim ağının geçen yıl Kırım kıyısı yakınlarında kapatılması emrini verdi.