Eski ABD Başkanı Trump hakim karşısına çıktı
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, 2020'de kaybettiği başkanlık seçimlerinin sonucuna müdahale etmekle suçlandığı davanın ilk duruşması kapsamında hakim karşısına çıktı. Trump, son 4 ay içinde farklı davalar kapsamında 3’üncü kez hakim karşısına çıkmış oldu. Sonraki duruşmada 28 Ağustos'ta yeniden hakim karşısına çıkacak olan Trump, duruşmanın sona ermesinin ardından mahkeme binasından ayrıldı.
Trump, geniş güvenlik önlemleri altında geldiği başkent Washington DC'de, 6 Ocak 2021'de saldırıların olduğu Kongre binasının hemen yakınındaki Elijah Barrett Prettyman adliye binasında hakim karşısına çıktı.