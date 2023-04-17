Eta Aquarid meteor yağmuru için geri sayım devam ediyor: Eta Aquarid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek?

Eta Aquarid meteor yağmuru genellikle 15 Nisan ve 27 Mayıs arasında gerçekleşir. Uzun bir zaman dilimini kapsayan Eta Aquarid meteor yağmuru, Halley kuyruklu yıldızı'nın bıraktığı parçaların Dünya'nın yörüngesi ile kesişmesi nedeniyle meydana geliyor.
Eta Aquarid meteor yağmuru, güçlü bir yağmur olarak kategorize edilir. En iyi Güney Yarımküre'den veya ekvatora yakın bir yerden izlenir, ancak bazı kuzey enlemlerindeki insanlar da onları gözlemleyebilir.
Eta Aquarid Meteor Yağmuru’nun maksimum görülebileceği günler 6-7 Mayıs arasıdır. Bu dönemde gökyüzünde bir saat içerisinde 20 ila 60 meteor görülmesi bekleniyor.
Eta Aquarid meteor yağmurunun en iyi görüntüsü için mümkün olan en karanlık yere gidin, arkanıza yaslanın ve rahatlayın. Teleskop veya dürbün gibi herhangi bir özel ekipmana ihtiyacınız yok çünkü işin sırrı mümkün olduğu kadar çok gökyüzünü çekmek ve gözlerinizin karanlığa alışması için en az 30 dakika beklemek. Telefonunuzu kullanmaktan kaçının ve gece görüşünüzü korumak için el fenerlerinde kırmızı ışık ayarınız olduğundan emin olun.