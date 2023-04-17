Eta Aquarid meteor yağmuru için geri sayım devam ediyor: Eta Aquarid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek?

NASIL İZLENİR?

Eta Aquarid meteor yağmurunun en iyi görüntüsü için mümkün olan en karanlık yere gidin, arkanıza yaslanın ve rahatlayın. Teleskop veya dürbün gibi herhangi bir özel ekipmana ihtiyacınız yok çünkü işin sırrı mümkün olduğu kadar çok gökyüzünü çekmek ve gözlerinizin karanlığa alışması için en az 30 dakika beklemek. Telefonunuzu kullanmaktan kaçının ve gece görüşünüzü korumak için el fenerlerinde kırmızı ışık ayarınız olduğundan emin olun.