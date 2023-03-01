FBI Direktörü: Covid-19 Wuhan'daki bir laboratuvar kazası sonucu ortaya çıktı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby ise geçen pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid'in nasıl başladığını keşfetmek için var gücü ile çalıştığını söyledi. Ancak Kirby, ABD'li kurumların hala corona virüsün kökenlerine dair net bir fikir birliğine sahip olmadığını da sözlerine ekledi.

Kirby, "Henüz o noktada değiliz" dedi. "Amerikan halkına ve Kongre'ye bilgi vermeye hazır bir şeyimiz olursa, bunu yapacağız." diye konuştu.