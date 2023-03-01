FBI Direktörü: Covid-19 Wuhan'daki bir laboratuvar kazası sonucu ortaya çıktı

FBI Direktörü Christopher Wray, kurumunun Covid-19 salgınının "büyük olasılıkla" Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvarda meydana gelen bir olaydan kaynaklandığına inandığını söyledi.
Fox News'e konuşan Wray, "FBI bir süredir salgının kökeninin büyük olasılıkla Wuhan'daki potansiyel bir laboratuvar kazası olduğunu değerlendiriyor." dedi.
Wray'in yorumları, bu hafta başında ABD Enerji Bakanlığı tarafınan yayınlanan raporun ardından geldi.
Söz konusu raporda, "Covid-19 salgınının en olası nedeninin Çin'deki bir laboratuvardan kaynaklanan sızıntı olduğu tespit edilmiştir." denildi.
Wray, ayrıca Çin hükümetini ABD'nin salgının nedenlerini araştırma çabalarını engellemekle suçladı.
Wray, "Çin hükümeti, bizim yaptığımız çalışmaları, engellemek ve karartmak için elinden geleni yapıyor. Bu herkes için talihsiz bir durum." diye konuştu.
Çinli yetkililer ise bu iddiay reddederek Pekin'e karşı bir karalama kampanyası olarak nitelendirdi. Pekin ayrıca, 2021 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan ve laboratuvar sızıntısı teorisini "son derece düşük ihtimalli" olarak nitelendiren bir araştırmaya da atıfta bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, "Bazı taraflar 'laboratuar sızıntısı' söylemini yeniden gündeme getirmeyi ve Çin'i karalamayı bırakmalı ve virüsün köken araştırmasını siyasileştirmeyi sona erdirmelidir." dedi.
Diğer taraftan DSÖ'nün 2021 yılındaki araştırması Batılı ülkeler tarafından yoğun bir şekilde eleştirildi ve DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus,"Tüm hipotezler açık kalmaya devam ediyor ve daha fazla çalışma gerektiriyor." açıklamasını yaptı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby ise geçen pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid'in nasıl başladığını keşfetmek için var gücü ile çalıştığını söyledi. Ancak Kirby, ABD'li kurumların hala corona virüsün kökenlerine dair net bir fikir birliğine sahip olmadığını da sözlerine ekledi.
Kirby, "Henüz o noktada değiliz" dedi. "Amerikan halkına ve Kongre'ye bilgi vermeye hazır bir şeyimiz olursa, bunu yapacağız." diye konuştu.
Diğer taraftan, Çinli propagandacılar da corona virüsün Washington DC'nin yaklaşık 80 km kuzeyindeki Frederick, Maryland'de bulunan Fort Detrick'te üretildiğini ve buradan sızdırıldığını öne süren bir komplo teorisi ortaya attı. Bir zamanlar ABD'nin biyolojik silah programının merkezi olan Fort Detrick şu anda Ebola ve çiçek hastalığı gibi virüslerin araştırıldığı biyomedikal laboratuvarlara ev sahipliği yapıyor.
Son olarak, ABD ve Çin arasındaki ikili ilişkilerdeki gerilim, casus balon olayının ardından tırmanışa geçti.
Önceki gün, Temsilciler Meclisi'nde iki partili bir grup Çin Komünist Partisi'nin ABD'ye "varoluşsal" tehdidine ilişkin bir onlarca oturum başlattı. Temsilciler Meclisi, ABD ve Çin Komünist Partisi Arasındaki Stratejik Rekabet Seçilmiş Komitesi'nin ilk oturumunda insan hakları ve ABD ekonomisinin Çin imalatına bağımlılığı gibi konulara odaklanıldı.