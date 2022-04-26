Finlandiyalı bilim insanları: Böcek yemek veya bitkisel beslenme, Dünya'nın yüzde 80 oranında iyileşmesini sağlayabilir

Haberler - ntv.com.tr 26.04.2022 - 12:31 | Son Güncelleme : 26.04.2022 - 12:48
Finlandiya'daki bilim insanları, bu yeni gıdalardan bazılarını, su, toprak kullanımı ve potansiyel karbon emisyonları bakımından değerlendirdi.
Araştırmacılar; et, süt ve diğer hayvansal ürünleri alternatif gıdalarla değiştirmenin bu etkileri yüzde 80'den fazla azaltabileceğini ve tamamen vejetaryen veya vegan bir diyetten daha eksiksiz bir temel besin yelpazesi sağlayabileceğini söyledi.
Ancak, et tüketimini azaltmak ve daha fazla sebze yemek gibi nispeten düşük teknolojili çözümlerin gezegen üzerinde benzer bir etkiye sahip olduğunu da keşfettiler.
Helsinki Üniversitesi’nden çalışmanın yazarı Rachel Mazac, "Hayvan kaynaklı gıdalarda önemli azalmalar ve bitki bazlı protein alternatifleri ile küresel ısınma potansiyeli, arazi ve su kullanımı açısından çevresel etkilerde önemli azalmalar sağlayabilirsiniz" dedi.
Nature Food adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışma, çoğu biyoreaktörlerde hayvan ve bitki hücrelerini "büyütmek" için yüksek teknoloji yöntemlerine dayanan, gelecek yıllarda insanların beslenmesinin daha büyük bir parçası olması beklenen yeni yiyecekleri inceledi.
İncelenen yeni yiyecekler ise şunlardı:
-Yerdeki sinekler ve cırcır böcekleri
-Laboratuvarda yetiştirilen tavuk hücrelerinden yumurta akı
-Kelp adı verilen bir deniz yosunu türü
-Mantar veya mikroplardan yapılan protein tozları
-Yenilebilir algler
-Hücrelerden yetiştirilen süt, et ve meyveler.
Araştırma ekibinin bir parçası olmayan Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Asaf Tzachor, bunların "umut verici" bulgular olmasına rağmen, tüketicilerin beslenme şekillerini değiştirme konusundaki isteksizliğinin "bu çok ihtiyaç duyulan geçişi erteleyebileceğini veya gerçekten önleyebileceğini" söyledi.
Diğer taraftan daha önce yapılan çok sayıda araştırma da bitki bazlı bir diyete geçmenin hem sağlık hem de gezegen için faydaları olduğunu gösterdi.
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin yakın tarihli bir raporunda, tahıl ve sebze gibi bitkiler açısından zengin, sürdürülebilir şekilde üretilmiş et ve süt ürünlerinin ılımlı bir alımıyla dengeli beslenmeye geçilmesi tavsiye edildi.