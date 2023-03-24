Fransa’da emeklilik reformu karşıtı gösteriler şiddetlendi: Bordeaux Belediye Binası ateşe verildi

Fransa'da emeklilik yaşının yükseltilmesi planlarına ilişkin protestolar devam ederken Bordeaux belediye binası ateşe verildi. Fransız İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre dün, 119 bini Paris’te olmak üzere, ülke genelinde bir milyondan fazla kişi sokaklara döküldü. Polis, başkentteki protestoculara biber gazı ile müdahale etti ve ülke genelinde 80 kişi gözaltına alındı.

Fransa’da emeklilik reformu karşıtı gösteriler şiddetlendi: Bordeaux Belediye Binası ateşe verildi - 1

Fransa’da, emeklilik yaşının iki yıl artırılarak 64'e yükseltilmesini öngören yasa tasarısına karşı çıkan yaklaşık bir milyon kişi dün ülke geneline gösteri yaptı.

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Fransa’da emeklilik reformu karşıtı gösteriler şiddetlendi: Bordeaux Belediye Binası ateşe verildi - 2

Sendikalar, İngiltere Kralı Charles III'ün ülkeye yapacağı devlet ziyaretine denk gelecek şekilde önümüzdeki Salı günü yeni protestolar düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Fransa’da emeklilik reformu karşıtı gösteriler şiddetlendi: Bordeaux Belediye Binası ateşe verildi - 3

Bununla birlikte, dün Bordeaux Belediye Binası’nın ön kapısında yangın çıktı. İtfaiyeciler tarafından kısa sürede söndürülen yangından kimin sorumlu olduğu netlik kazanmadı.

Fransa’da emeklilik reformu karşıtı gösteriler şiddetlendi: Bordeaux Belediye Binası ateşe verildi - 4

POLİS VE GÖSTERİCİLER ARASINDA ÇATIŞMA

Reuters haber ajansına göre, Paris'te genellikle barışçıl olan gösterilerde, vitrinleri kıran, sokak mobilyalarını yıkan ve bir McDonald's restoranına saldıran maskeli isyancılarla polis arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı. Bilincini kaybeden bir polis memuru diğer memurlar tarafından güvenli bir yere sürüklendi.

Fransa’da emeklilik reformu karşıtı gösteriler şiddetlendi: Bordeaux Belediye Binası ateşe verildi - 5

80 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

AP haber ajansının bildirdiğine göre ise polis biber gazı kullandı ve 33 kişi başkentte olmak üzere dün 80 kişi gözaltına alındı.

Fransa’da emeklilik reformu karşıtı gösteriler şiddetlendi: Bordeaux Belediye Binası ateşe verildi - 6

Reuters'a konuşan bir gösterici, "Bu reforma ve demokrasinin artık hiçbir şey ifade etmemesine karşı çıkıyorum. Temsil edilmiyoruz ve bu yüzden bıktık." dedi.

Fransa’da emeklilik reformu karşıtı gösteriler şiddetlendi: Bordeaux Belediye Binası ateşe verildi - 7

AFP haber ajansına konuşan bir başka gösterici de "Protesto ederek sesimizi duyurabileceğiz. Çünkü diğer tüm yollar bu reformu geri çekmemize izin vermedi.” diye konuştu.

Fransa’da emeklilik reformu karşıtı gösteriler şiddetlendi: Bordeaux Belediye Binası ateşe verildi - 8

Diğer taraftan, Fransa genelindeki protestolar aynı zamanda tren seferlerini aksattı ve Paris Charles de Gaulle Havaalanı'ndaki işçilerin iş bırakmasına neden oldu.

Fransa’da emeklilik reformu karşıtı gösteriler şiddetlendi: Bordeaux Belediye Binası ateşe verildi - 9
Fransa’da emeklilik reformu karşıtı gösteriler şiddetlendi: Bordeaux Belediye Binası ateşe verildi - 10
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