Fransa’da emeklilik reformu karşıtı gösteriler şiddetlendi: Bordeaux Belediye Binası ateşe verildi

Fransa’da, emeklilik yaşının iki yıl artırılarak 64'e yükseltilmesini öngören yasa tasarısına karşı çıkan yaklaşık bir milyon kişi dün ülke geneline gösteri yaptı.
Sendikalar, İngiltere Kralı Charles III'ün ülkeye yapacağı devlet ziyaretine denk gelecek şekilde önümüzdeki Salı günü yeni protestolar düzenlenmesi çağrısında bulundu.
Bununla birlikte, dün Bordeaux Belediye Binası’nın ön kapısında yangın çıktı. İtfaiyeciler tarafından kısa sürede söndürülen yangından kimin sorumlu olduğu netlik kazanmadı.
Reuters haber ajansına göre, Paris'te genellikle barışçıl olan gösterilerde, vitrinleri kıran, sokak mobilyalarını yıkan ve bir McDonald's restoranına saldıran maskeli isyancılarla polis arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı. Bilincini kaybeden bir polis memuru diğer memurlar tarafından güvenli bir yere sürüklendi.
AP haber ajansının bildirdiğine göre ise polis biber gazı kullandı ve 33 kişi başkentte olmak üzere dün 80 kişi gözaltına alındı.
Reuters'a konuşan bir gösterici, "Bu reforma ve demokrasinin artık hiçbir şey ifade etmemesine karşı çıkıyorum. Temsil edilmiyoruz ve bu yüzden bıktık." dedi.
AFP haber ajansına konuşan bir başka gösterici de "Protesto ederek sesimizi duyurabileceğiz. Çünkü diğer tüm yollar bu reformu geri çekmemize izin vermedi.” diye konuştu.
Diğer taraftan, Fransa genelindeki protestolar aynı zamanda tren seferlerini aksattı ve Paris Charles de Gaulle Havaalanı'ndaki işçilerin iş bırakmasına neden oldu.