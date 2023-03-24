Fransa’da emeklilik reformu karşıtı gösteriler şiddetlendi: Bordeaux Belediye Binası ateşe verildi

POLİS VE GÖSTERİCİLER ARASINDA ÇATIŞMA

Reuters haber ajansına göre, Paris'te genellikle barışçıl olan gösterilerde, vitrinleri kıran, sokak mobilyalarını yıkan ve bir McDonald's restoranına saldıran maskeli isyancılarla polis arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı. Bilincini kaybeden bir polis memuru diğer memurlar tarafından güvenli bir yere sürüklendi.