Gazze 80 gündür bombalanıyor: Mülteci kampına saldırıda yaklaşık 100 Filistinli daha öldü
İsrail ordusu Filistinli sivillerin bulunduğu mülteci kampına hava saldırısı düzenledi. Magazi Mülteci Kampı'nda yaklaşık 100 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir kez daha "Savaş Hamas yok edilinceye kadar devam edecek." dedi. İsrail ordusu ise bombardımanda ölen 5 İsrailli rehinenin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.
İsrail Gazze'yi 80 gündür vuruyor. İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırıların son hedefi Gazze'deki El-Magazi Mülteci Kampı oldu.