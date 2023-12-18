Gazze metrosu: İçinden kamyonet geçen Hamas tünelleri bulundu

İsrail ordusu şimdiye kadarki en gelişmiş Hamas tünellerinin keşfedildiğini duyurdu. Tünelin Girişlerinden biri, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na sadece 400 metre mesafede.



Tünelin kendi içerisinde birçok kol ve karmaşık ağdan oluştuğuna işaret edildi. İsrail'in hemen dibinde bu kadar sofistike bir yapını inşa edilmesi İsrail istihbaratının güvenirliliğinin sorgulanmasına neden oldu.