Gazze metrosu: İçinden kamyonet geçen Hamas tünelleri bulundu
İsrail ordusu sınırın hemen dibinde devasa Hamas tünelleri keşfetti. Gazze metrosu olarak anılan tünelin uzunluğu dört kilometre. Tünelin yer yer 50 metre derinliğe ulaştığı aktarıldı. Tünelin inşaatından Hamas lideri Yahya Sinvar'ın kardeşinin sorumlu olduğu iddia edildi. İsrail'in hemen dibinde bu derece büyük yapıların ortaya çıkması istihbarat zafiyetlerini yeniden gündeme getirdi.
İsrail ordusu şimdiye kadarki en gelişmiş Hamas tünellerinin keşfedildiğini duyurdu. Tünelin Girişlerinden biri, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na sadece 400 metre mesafede.
Tünelin kendi içerisinde birçok kol ve karmaşık ağdan oluştuğuna işaret edildi. İsrail'in hemen dibinde bu kadar sofistike bir yapını inşa edilmesi İsrail istihbaratının güvenirliliğinin sorgulanmasına neden oldu.