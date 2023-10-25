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Gazze'ye kara harekatı olacak mı? Netanyahu'dan açıklama (İsrail - Hamas çatışmalarında 19. gün)

İsrail-Hamas çatışmasında 19. güne girildi. Saldırıların başından beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 6 bini aştı. İsrail son günlerde hava saldırılarını daha da yoğunlaştırdı. İsrail ordusunun bugün iki mahalleye düzenlediği hava saldırılarında 37 kişi daha hayatını kaybetti. Kara harekatının ne zaman başlayacağı konusunda ise iki yeni gelişme yaşandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kara operasyonuna hazırlıkların sürdüğünü belirterek, "Saldırının zamanlaması uzlaşma ile belirlenecek. İsrail vatandaşlarını silahlanmaları yönünde teşvik ediyoruz." açıklamasında bulundu. Öte yandan The Wall Street Journal, Amerikalı yetkililerin, en erken bu haftanın sonuna kadar İsrail'i beklemeye ikna ettiğini yazdı. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail - Filistin sorununa ilişkin bugüne kadar kullanmadığı bir ifadeyi ilk kez kullandı. "İsrail-Filistin arasında 7 Ekim'den önceki duruma dönüş olmayacak" dedi.

Gazze'ye kara harekatı olacak mı? Netanyahu'dan açıklama (İsrail - Hamas çatışmalarında 19. gün) - 1

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 19. gününde de devam ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'ye kara harekatı olacak mı? Netanyahu'dan açıklama (İsrail - Hamas çatışmalarında 19. gün) - 2

CAN KAYBI 6 BİNİ AŞTI

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in günlerdir süren saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 6 bin 546'ya, yaralıların ise 17 bin 439'a yükseldiğini açıkladı. Saldırılarda ölenlerin arasında bin 584 kadın ve 2 bin 704 çocuk bulunuyor. 

Son 24 saatte 755 Filistinli hayatını kaybetti. 

Gazze'ye kara harekatı olacak mı? Netanyahu'dan açıklama (İsrail - Hamas çatışmalarında 19. gün) - 3

GAZZE'YE KARAR HAREKATI OLACAK MI? NETANYAHU'DAN YENİ AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kara harekatı hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, "Rehinelerin evlerine dönmesi için mümkün olan her şeyi yapıyoruz. Saldırının zamanlaması uzlaşma ile belirlenecek. İsrail vatandaşlarını silahlanmaları yönünde teşvik ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Gazze'ye kara harekatı olacak mı? Netanyahu'dan açıklama (İsrail - Hamas çatışmalarında 19. gün) - 4

Çatışmaların devam ettiği 19. günde kameralar karşısına geçen Netanyahu, kendisi de dahil olmak üzere herkesin 7 Ekim’de yaşanan istihbarat sorunuyla ilgili hesap vermek zorunda olacağını kaydetti ve ancak "savaştan sonra" diye de ekledi.

Netanyahu konuşmasında İsrail'in Gazze'ye kara harekatı hazırlığında olduğunu tekrarladı. "Saldırının zamanlaması uzlaşma ile belirlenecek." ifadelerini kullandı.

Hamas saldırılarında hayatını kaybedenler için günlerce yas ilan edileceğini ifade eden Netanyahu, siyasi endişeler olmadan “zafere ulaşmak için çalıştıklarını” kaydetti.

israil Ordu Sözcüsü de "Savaş uzun olacak, dayanıklı olmalıyız." dedi.

Gazze'ye kara harekatı olacak mı? Netanyahu'dan açıklama (İsrail - Hamas çatışmalarında 19. gün) - 5

"ABD, İSRAİL'İ HAFTA SONUNA KADAR BEKLEMESİ KONUSUNDA İKNA ETTİ"

Öte yandan The Wall Street Journal (WSJ) Amerikalı yetkililerin, en erken bu haftanın sonuna kadar İsrail'i beklemeye ikna ettiğini yazdı.

Gazetenin ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Gazze'ye kara harekatı öncesi İsrail'in, ABD'nin bölgedeki birliklerini korumak için hava savunma sistemleri kurmasını beklemeyi kabul ettiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), bölgede yaklaşık bir düzine hava savunma sistemi kurmaya hazırlandığı ifade edilen haberde, böylece ABD'nin Irak, Suriye, Kuveyt, Ürdün, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndekiler de dahil olmak üzere bölgedeki tüm birliklerini füzelerden ve roketlerden korumayı hedeflediğine işaret edildi.

ABD'li yetkililerin, söz konusu savunma sistemlerini kurana kadar İsrail'i beklemeye "ikna ettiği" aktarılan haberde, İsrail'in Gazze'deki sivillere insani yardımın ulaşması ile esirlerin serbest bırakılmasına da planlarında yer verdiği kaydedildi.

Haberde, bölgedeki ABD'li yetkililerin, İsrail'in söz konusu saldırısı başladığında birliklerinin hedef alınacağını düşündüğü ve bunu "büyük endişe kaynağı" olarak nitelediği aktarıldı.

Haberde, ABD'nin askeri birliklerine Irak ve Suriye'de şimdiye kadar 13 saldırı yapıldığı belirtildi.

Gazze'ye kara harekatı olacak mı? Netanyahu'dan açıklama (İsrail - Hamas çatışmalarında 19. gün) - 6

BIDEN: İSRAİL-FİLİSTİN ARASINDA 7 EKİM'DEN ÖNCEKİ DURUMA DÖNÜŞ OLMAYACAK

ABD Başkanı Joe Biden'dan da açıklama geldi.

Beyaz Saray'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile basın toplantısı düzenleyen Biden, "Aşırıcı yerleşimciler Filistinlilere saldırıyor, durdurulmalılar. Batı Şeria'da yerleşimcilerin Filistinlilere saldırıları alarm verici" dedi. 

Biden, açıklamasında İsrail - Filistin sorununa ilişkin "iki devletli çözüm"den yana olduklarını bir kez daha vurgularken, bugüne kadar kullanmadığı bir ifadeyi ilk kez kullandı. ABD Başkanı, "İsrail-Filistin arasında 7 Ekim'den önceki duruma dönüş olmayacak" dedi. 

Gazze'ye kara harekatı olacak mı? Netanyahu'dan açıklama (İsrail - Hamas çatışmalarında 19. gün) - 7
Gazze'ye kara harekatı olacak mı? Netanyahu'dan açıklama (İsrail - Hamas çatışmalarında 19. gün) - 8

MACRON'DAN KARA HAREKATI AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise İsrail''in Gazze'ye olası kara harekatı için "Gazze'ye karadan kapsamlı bir saldırı israil için hata olur"  ifadesini kullandı.

Gazze'ye kara harekatı olacak mı? Netanyahu'dan açıklama (İsrail - Hamas çatışmalarında 19. gün) - 9

İSRAİL'DEN GAZZE'YE KARA HAREKATI ÖNCESİ ART ARDA HAVA SALDIRISI

İsrail'in olası kara harekatı hafta sonuna ertelenirken, Gazze'ye hava saldırıları ise sürüyor. Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'de El Cela ve El Yermük Caddeleri arasında kalan mahalle ile Tel el-Zaatar mahallesini hedef aldığı belirtildi. Saldırıda 37 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

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Gazze'ye kara harekatı olacak mı? Netanyahu'dan açıklama (İsrail - Hamas çatışmalarında 19. gün) - 10

DSÖ'DEN SALDIRI AÇIKLAMASI

Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında 7-24 Ekim tarihlerinde sağlık hizmetlerine yönelik 171 saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Gazze'ye kara harekatı olacak mı? Netanyahu'dan açıklama (İsrail - Hamas çatışmalarında 19. gün) - 11

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 7 Ekim'den bu yana ilk kez Gazze'deki örgütlerin üst düzey liderleriyle görüştü.

Nasrallah İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Yardımcısı Salih el-Aruri'yle bir araya geldi. 

Açıklamada, "İsrail'in Gazze ve Filistin'e yönelik acımasız saldırısının durdurulması için direniş cephesinin bu hassas süreçte gerçek zaferi elde etmek adına yapması gerekenler değerlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu başlatması halinde Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail'e saldırabileceği belirtiliyor. 

Gazze'ye kara harekatı olacak mı? Netanyahu'dan açıklama (İsrail - Hamas çatışmalarında 19. gün) - 12

HASTANELERDE ACİL DIŞINDAKİ SERVİSLER KAPATILDI

Gazze'deki hastanelerde acil servis dışındaki bölümler kapatıldı. 

BBC Muhabiri Rushdi Abualouf "Hastanedeki diğer bölümlerin çoğu, harcadıkları yakıt miktarını en aza indirmek istedikleri için kapatıldı. Sadece hayat kurtarma görevlerine odaklanıyorlar. Bu felaket bir durum." dedi.

Gazze'ye kara harekatı olacak mı? Netanyahu'dan açıklama (İsrail - Hamas çatışmalarında 19. gün) - 13

İSRAİL'DEN İDAM ÇAĞRISI

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, 7 Ekim saldırılarına karışan Hamas üyelerine idam cezası verilmesi çağrısında bulundu.

Gazze'ye kara harekatı olacak mı? Netanyahu'dan açıklama (İsrail - Hamas çatışmalarında 19. gün) - 14

"GAZZE'YE YAKIT VERİLMEYECEK"

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Gazze kentinde yaşayan Filistinli sivillere seslenerek güneye gitmelerini istedi.

Gazze'nin güneyine "gıda, ilaç, elektrik, suyun güvenli şekilde ulaşacağını" söyleyen Hagari, "Gazze'ye yakıt verilmeyecek." dedi.

Gazze'ye kara harekatı olacak mı? Netanyahu'dan açıklama (İsrail - Hamas çatışmalarında 19. gün) - 15

BİNLERCE KİŞİDE SALGIN HASTALIK TESPİT EDİLDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, çok sayıda uyuz, ishal, su çiçeği, cilt hastalıkları ve bronşit gibi hastalıkların tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde bir günde sağlık ocaklarında çoğu çocuk olmak üzere 3 bin 150 salgın hastalık vakası tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'ye kara harekatı olacak mı? Netanyahu'dan açıklama (İsrail - Hamas çatışmalarında 19. gün) - 16

İSRAİL, GAZZE'DE 18 GÜNDE BİR ATOM BOMBASI GÜCÜNDE PATLAYICI KULLANDI

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 12 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği, kilometrekare başına yaklaşık 33 ton patlayıcı düştüğü" kaydedildi.

Gazze'ye düşen toplam patlayıcının gücüne dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in Gazze'de şu ana kadar kullandığı patlayıcı miktarının neredeyse ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentine attığı atom bombasının gücüne eşdeğer olduğu vurgulandı.

Gazze'ye kara harekatı olacak mı? Netanyahu'dan açıklama (İsrail - Hamas çatışmalarında 19. gün) - 17

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki konutların yarısına denk gelen 183 binden fazla konutun zarar gördüğü, bunlardan 28 bininin tamamen yıkıldığı veya oturulamaz durumda olduğu aktarıldı.

Gazze'ye kara harekatı olacak mı? Netanyahu'dan açıklama (İsrail - Hamas çatışmalarında 19. gün) - 18

BATI ŞERİA'DA 4 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Batı Şeria'da da gerilim günden güne tırmanıyor. İsrail ordusunun Cenin'de düzenlediği hava saldırısında dört Filistinli öldü.

Gazze'ye kara harekatı olacak mı? Netanyahu'dan açıklama (İsrail - Hamas çatışmalarında 19. gün) - 19

Cenin'deki İbni Sina Hastanesi'ndeki sağlık kaynakları, roketli saldırı sonucu kendilerine 8 yaralının geldiğini, bazılarının başından yaralı olup durumlarının kritik olduğunu belirtti. Bölgedeki başka hastanelerde de yaralılar olduğu aktarıldı.

Yaralanan Filistinlileri hastaneye götürmek için gelen ambulanslara İsrail askerleri tarafından engel olundu.

Bölgedeki yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, İsrail askerleri ile Filistin direniş grupları arasında çatışmalar çıktı. İsrail ordusuna ait bazı araçlara Filistinliler tarafından patlayıcılarla saldırılar düzenlendi.

Konuya ilişkin El-Kassam Tugayları, "Cenin kentinde baskın yapan İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda bazı askerleri yaraladıklarını" duyurdu.

Cenin kentine düzenlenen baskınla eşzamanlı olarak, İsrail güçlerinin kentte elektrikleri kestiği belirtildi.

Gazze'ye kara harekatı olacak mı? Netanyahu'dan açıklama (İsrail - Hamas çatışmalarında 19. gün) - 20
Gazze'ye kara harekatı olacak mı? Netanyahu'dan açıklama (İsrail - Hamas çatışmalarında 19. gün) - 21
Gazze'ye kara harekatı olacak mı? Netanyahu'dan açıklama (İsrail - Hamas çatışmalarında 19. gün) - 22
Gazze'ye kara harekatı olacak mı? Netanyahu'dan açıklama (İsrail - Hamas çatışmalarında 19. gün) - 23
Gazze'ye kara harekatı olacak mı? Netanyahu'dan açıklama (İsrail - Hamas çatışmalarında 19. gün) - 24
Gazze'ye kara harekatı olacak mı? Netanyahu'dan açıklama (İsrail - Hamas çatışmalarında 19. gün) - 25
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