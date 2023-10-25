Gazze'ye kara harekatı olacak mı? Netanyahu'dan açıklama (İsrail - Hamas çatışmalarında 19. gün)

Çatışmaların devam ettiği 19. günde kameralar karşısına geçen Netanyahu, kendisi de dahil olmak üzere herkesin 7 Ekim’de yaşanan istihbarat sorunuyla ilgili hesap vermek zorunda olacağını kaydetti ve ancak "savaştan sonra" diye de ekledi.

Netanyahu konuşmasında İsrail'in Gazze'ye kara harekatı hazırlığında olduğunu tekrarladı. "Saldırının zamanlaması uzlaşma ile belirlenecek." ifadelerini kullandı.

Hamas saldırılarında hayatını kaybedenler için günlerce yas ilan edileceğini ifade eden Netanyahu, siyasi endişeler olmadan “zafere ulaşmak için çalıştıklarını” kaydetti.

israil Ordu Sözcüsü de "Savaş uzun olacak, dayanıklı olmalıyız." dedi.