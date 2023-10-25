Gazze'ye kara harekatı olacak mı? Netanyahu'dan açıklama (İsrail - Hamas çatışmalarında 19. gün)
İsrail-Hamas çatışmasında 19. güne girildi. Saldırıların başından beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 6 bini aştı. İsrail son günlerde hava saldırılarını daha da yoğunlaştırdı. İsrail ordusunun bugün iki mahalleye düzenlediği hava saldırılarında 37 kişi daha hayatını kaybetti. Kara harekatının ne zaman başlayacağı konusunda ise iki yeni gelişme yaşandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kara operasyonuna hazırlıkların sürdüğünü belirterek, "Saldırının zamanlaması uzlaşma ile belirlenecek. İsrail vatandaşlarını silahlanmaları yönünde teşvik ediyoruz." açıklamasında bulundu. Öte yandan The Wall Street Journal, Amerikalı yetkililerin, en erken bu haftanın sonuna kadar İsrail'i beklemeye ikna ettiğini yazdı. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail - Filistin sorununa ilişkin bugüne kadar kullanmadığı bir ifadeyi ilk kez kullandı. "İsrail-Filistin arasında 7 Ekim'den önceki duruma dönüş olmayacak" dedi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 19. gününde de devam ediyor.