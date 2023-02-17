Gelecek için yeni umut: İkiz Sumatra kaplanları doğdu

İngiltere'de yer alan Chester Hayvanat Bahçesi'nde iki Sumatra kaplanı yavrusu doğdu.
Sevimli yavrular 7 Ocak'ta doğdular ve o zamandan beri hayvanat bahçesinde ebeveynleri Kasarna ve Dash ile vakit geçiriyorlar.
Chester Hayvanat Bahçesi Etobur Ekip Yöneticisi Dave Hall, "İki sağlıklı Sumatra kaplanı yavrusunun daha dünyaya gelmesi, bu inanılmaz hayvanları korumaya yönelik uzun vadeli çabalarda hayati bir adımdır. Bu ikizlerin türlerin ıslah programına önemli bir katkıda bulunacağını umuyoruz." diye konuştu.
Diğer taraftan, hayvanat bahçesi yetkilileri, yavruların cinsiyetlerini teyit etmek ve onlara isim vermek için dışarı çıkabilecek yaşa gelmelerini bekleceklerni aktardı.
Sumatra kaplanı (lLatince: Panthera tigris sumatrae), Endonezya'nın Sumatra adasına özgü bir kaplan alt türüni oluşturuyor. Erkekleri 100 ila 140 kg , dişileri ise 75 ila 110 kg arasında olan bu hayvanlar, ayrıca kaplanlar ailesinin en küük üyeleri...
Sumatra kaplanları, vahşi doğada yalnızca tahminen 300-350 birey kaldığı için nesilleri kritik derecede tehlikede olan türler arasında yer alıyor. Habitat kaybı, avlanma ve insan-kaplan çatışması, hayatta kalmalarına yönelik ana tehditler arasında yer alıyor.
Sumatra kaplanlarını ve yaşam alanlarını korumak için, kaçak avlanmaya karşı önlemler alınıyor ve özel koruma çabaları gerçekleştiriliyor.