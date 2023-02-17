Gelecek için yeni umut: İkiz Sumatra kaplanları doğdu

"HAYATİ BİR ADIM"

Chester Hayvanat Bahçesi Etobur Ekip Yöneticisi Dave Hall, "İki sağlıklı Sumatra kaplanı yavrusunun daha dünyaya gelmesi, bu inanılmaz hayvanları korumaya yönelik uzun vadeli çabalarda hayati bir adımdır. Bu ikizlerin türlerin ıslah programına önemli bir katkıda bulunacağını umuyoruz." diye konuştu.