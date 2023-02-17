Gelecek için yeni umut: İkiz Sumatra kaplanları doğdu

Vahşi doğada sadece 350 tane kaldığı düşünülen Sumatra kaplanları, dünyadaki en nadir hayvan türleri arasında yer alıyor. İngiltere'deki bir hayvanat bahçesinde doğan ikiz Sumatra kaplanları ise nesli kritik derecede tehlike altında olan bu tür için yeni umutlar doğurdu.

Gelecek için yeni umut: İkiz Sumatra kaplanları doğdu - 1

İngiltere'de yer alan Chester Hayvanat Bahçesi'nde iki Sumatra kaplanı yavrusu doğdu.

Gelecek için yeni umut: İkiz Sumatra kaplanları doğdu - 2

Sevimli yavrular 7 Ocak'ta doğdular ve o zamandan beri  hayvanat bahçesinde ebeveynleri Kasarna ve Dash ile vakit geçiriyorlar. 

Gelecek için yeni umut: İkiz Sumatra kaplanları doğdu - 3

"HAYATİ BİR ADIM"

Chester Hayvanat Bahçesi Etobur Ekip Yöneticisi Dave Hall, "İki sağlıklı Sumatra kaplanı yavrusunun daha dünyaya gelmesi, bu inanılmaz hayvanları korumaya yönelik uzun vadeli çabalarda hayati bir adımdır. Bu ikizlerin  türlerin ıslah programına önemli bir katkıda bulunacağını umuyoruz." diye konuştu. 

Gelecek için yeni umut: İkiz Sumatra kaplanları doğdu - 4

Diğer taraftan, hayvanat bahçesi yetkilileri, yavruların cinsiyetlerini teyit etmek ve onlara isim vermek için dışarı çıkabilecek yaşa gelmelerini bekleceklerni aktardı. 

Gelecek için yeni umut: İkiz Sumatra kaplanları doğdu - 5

SUMATRA KAPRANLARI HAKKINDA

Sumatra kaplanı (lLatince: Panthera tigris sumatrae), Endonezya'nın Sumatra adasına özgü bir kaplan alt türüni oluşturuyor. Erkekleri 100 ila 140 kg , dişileri  ise 75 ila 110 kg  arasında olan bu hayvanlar, ayrıca kaplanlar ailesinin en küük üyeleri...

Gelecek için yeni umut: İkiz Sumatra kaplanları doğdu - 6

Sumatra kaplanları, vahşi doğada yalnızca tahminen 300-350 birey kaldığı için nesilleri  kritik derecede tehlikede olan türler arasında yer alıyor. Habitat kaybı, avlanma ve insan-kaplan çatışması, hayatta kalmalarına yönelik ana tehditler arasında yer alıyor.

Gelecek için yeni umut: İkiz Sumatra kaplanları doğdu - 7

Sumatra kaplanlarını ve yaşam alanlarını korumak için,  kaçak avlanmaya karşı önlemler alınıyor ve özel  koruma çabaları gerçekleştiriliyor.

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