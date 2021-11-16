Gıda kıtlığının çözümü deniz yosunları mi?

YOSUNLAR NEDEN BİZLER İÇİN İYİDİR?

Mikroalgler, hem tatlı hem de tuzlu su ortamlarında meydana gelen küçük fotosentetik bitkiler olarak tanımlanırken bazı algler toksik olabilse de, temel besinler açısından zengin çok sayıda tür vardır.

Sadece bir çorba kaşığı spirulina (mavi-yeşil alg), sağlıklı bir kalsiyum, demir, magnezyum ve potasyum dozu ile birlikte dört gram protein sağladığını belirten Profesör Harvey yosunları, "Vitaminlerle dolu reçeller" diye tanımlıyor.