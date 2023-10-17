Greta Thunberg gözaltına alındı: Bedenlerimizi ortaya koymaktan başka şansımız yok
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, önde gelen petrol şirketlerinin de katıldığı Energy Intelligence Forum toplantılarına karşı Londra'da düzenlenen protesto gösterisinde gözaltına alındı. Thunberg, "Bu toplantıyı fiziksel olarak engellemek için bedenlerimizi ortaya koymaktan başka şansımız yok." dedi.
İklim aktivistleri, petrol şirketlerinin Londra'da gerçekleştirdiği yıllık toplantının yapıldığı Intercontinental Hotel önünde protesto gösterisi düzenledi.