Greta Thunberg gözaltına alındı: Bedenlerimizi ortaya koymaktan başka şansımız yok

Thunberg burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünya fosil yakıtlar içinde boğuluyor. Umutlarımız, hayallerimiz ve yaşamımız bir yalan seli tarafından götürülüyor. Fosil yakıt endüstrileri yıllardır iş modellerinin sonuçlarının farkında ancak buna rağmen hiçbir şey yapmadılar." dedi.