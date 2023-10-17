Greta Thunberg gözaltına alındı: Bedenlerimizi ortaya koymaktan başka şansımız yok

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, önde gelen petrol şirketlerinin de katıldığı Energy Intelligence Forum toplantılarına karşı Londra'da düzenlenen protesto gösterisinde gözaltına alındı. Thunberg, "Bu toplantıyı fiziksel olarak engellemek için bedenlerimizi ortaya koymaktan başka şansımız yok." dedi.

Greta Thunberg gözaltına alındı: Bedenlerimizi ortaya koymaktan başka şansımız yok - 1

İklim aktivistleri, petrol şirketlerinin Londra'da gerçekleştirdiği yıllık toplantının yapıldığı Intercontinental Hotel önünde protesto gösterisi düzenledi.

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Greta Thunberg gözaltına alındı: Bedenlerimizi ortaya koymaktan başka şansımız yok - 2

Thunberg burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünya fosil yakıtlar içinde boğuluyor. Umutlarımız, hayallerimiz ve yaşamımız bir yalan seli tarafından götürülüyor. Fosil yakıt endüstrileri yıllardır iş modellerinin sonuçlarının farkında ancak buna rağmen hiçbir şey yapmadılar." dedi.

Greta Thunberg gözaltına alındı: Bedenlerimizi ortaya koymaktan başka şansımız yok - 3

"BEDENLERİMİZİ ORTAYA KOYMAKTAN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK"

Fosil yakıt endüstrisinin iklim krizine etkilerini yıllarca reddederek dikkatleri dağıttığını ve mücadeleyi geciktirdiklerini söyleyen Thunberg, "Bu toplantıyı fiziksel olarak engellemek için bedenlerimizi ortaya koymaktan başka şansımız yok." diye konuştu.

Greta Thunberg gözaltına alındı: Bedenlerimizi ortaya koymaktan başka şansımız yok - 4

YOLU KAPATMAYA ÇALIŞTI

Aralarında bakan, yabancı diplomat ve petrol şirketleri yöneticilerinin de bulunduğu katılımcıların otele girişlerini engellemeye çalışan göstericiler yolu kapatma girişiminde bulundu.

Greta Thunberg gözaltına alındı: Bedenlerimizi ortaya koymaktan başka şansımız yok - 5

Eylemcilerin yolu kapatma ve toplantıya gelişleri engelleme çalışmalarına müdahale eden Londra Metropolitan Polisi, Thunberg'in de aralarında bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Greta Thunberg gözaltına alındı: Bedenlerimizi ortaya koymaktan başka şansımız yok - 6
Greta Thunberg gözaltına alındı: Bedenlerimizi ortaya koymaktan başka şansımız yok - 7
Greta Thunberg gözaltına alındı: Bedenlerimizi ortaya koymaktan başka şansımız yok - 8
Greta Thunberg gözaltına alındı: Bedenlerimizi ortaya koymaktan başka şansımız yok - 9
Greta Thunberg gözaltına alındı: Bedenlerimizi ortaya koymaktan başka şansımız yok - 10
Greta Thunberg gözaltına alındı: Bedenlerimizi ortaya koymaktan başka şansımız yok - 11
Greta Thunberg gözaltına alındı: Bedenlerimizi ortaya koymaktan başka şansımız yok - 12
Greta Thunberg gözaltına alındı: Bedenlerimizi ortaya koymaktan başka şansımız yok - 13
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