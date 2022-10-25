Güneş tutulması dünyada nasıl gözlemlendi?

Yılın ikinci ve son Güneş tutulması gerçekleşiyor. Parçalı Güneş tutulması, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu İsviçre, İtalya, Belçika ve Hollanda gibi çoğu Avrupa ülkesinden izleniyor.

Güneş tutulması dünyada nasıl gözlemlendi? - 1

Ay, Güneş'in önünden geçerek parçalı bir Güneş tutulması meydana getirdi.

Güneş tutulması dünyada nasıl gözlemlendi? - 2

GÜNEŞ'İN YÜZDE 50'Sİ AY TARAFINDAN ÖRTÜLDÜ

Tutulma sırasında Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si, Ay tarafından örtülüyor.

Güneş tutulması dünyada nasıl gözlemlendi? - 3

Tutulma Türkiye saati ile 12:40 - 15:05 arasında gerçekleşiyor.

Güneş tutulması dünyada nasıl gözlemlendi? - 4

Diğer taraftan uzmanlar, Güneş'e tutulma sırasında çıplak gözle bakılmaması gerektiği konusunda uyardı.

Güneş tutulması dünyada nasıl gözlemlendi? - 5

Kuveyt'te güneş tutulması nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi.

Güneş tutulması dünyada nasıl gözlemlendi? - 6

Karar, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi üzerine öğrencilerin güneş tutulmasından 2 saat önceki ışınlardan uzak tutulması amacıyla alındı.

Güneş tutulması dünyada nasıl gözlemlendi? - 7

Yılın bir önceki parçalı güneş tutulması 30 Nisan'da gerçekleşmişti. 8 Kasım'daysa tam Ay tutulması meydana gelecek.

Güneş tutulması dünyada nasıl gözlemlendi? - 8
Güneş tutulması dünyada nasıl gözlemlendi? - 9
Güneş tutulması dünyada nasıl gözlemlendi? - 10
Güneş tutulması dünyada nasıl gözlemlendi? - 11
Güneş tutulması dünyada nasıl gözlemlendi? - 12

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