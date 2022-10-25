Güneş tutulması dünyada nasıl gözlemlendi?

Ay, Güneş'in önünden geçerek parçalı bir Güneş tutulması meydana getirdi.
Tutulma sırasında Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si, Ay tarafından örtülüyor.
Tutulma Türkiye saati ile 12:40 - 15:05 arasında gerçekleşiyor.
Diğer taraftan uzmanlar, Güneş'e tutulma sırasında çıplak gözle bakılmaması gerektiği konusunda uyardı.
Kuveyt'te güneş tutulması nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi.
Karar, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi üzerine öğrencilerin güneş tutulmasından 2 saat önceki ışınlardan uzak tutulması amacıyla alındı.
Yılın bir önceki parçalı güneş tutulması 30 Nisan'da gerçekleşmişti. 8 Kasım'daysa tam Ay tutulması meydana gelecek.