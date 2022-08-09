Güney Kore’de sel felaketi: En az 8 ölü

Haberler - Reuters 09.08.2022 - 10:09
Kore Meteoroloji Ajansı, başkent Seul ve çevresinin son 80 yılın en yüksek yağış oranını aldığını açıkladı. Meteoroloji yetkilileri, yağmurun birkaç gün daha devam edeceğini söyledi.
Uluslararası ajanslara yansıyan görüntülerde görüntüler, metro merdivenlerinin basamaklarından fışkıran sel sularını, pencerelerine kadar sular altında kalan arabaları ve diz boyu sularda caddelerde yol alan insanları gösterdi.
Diğer taraftan, yetkililer sellerde ölen üç kurbanın banjiha olarak bilinen yarı bodrum katındaki bir dairede yaşadığını söyledi.
Kurtarma görevlileri, caddede sel sularının bel hizasına kadar yükselmesi nedeniyle söz konusu daireye giremediklerini söyledi. Trajedinin yaşandığı ve sel suları nedeniyle boğulan üç kurbanın yaşadığı ev fotoğrafta görülüyor.
Hala çevresi sel ve enkazla çevrili olan dairede 40 yaşlarında iki kız kardeşin ve 13 yaşındaki kızlarından birinin öldüğü belirtildi.
Öte yandan, Yonhap ajansına göre Seul'de en az 163 kişi evsiz kaldı ve okullar ile çeşitli kamu tesislerine sığındı.