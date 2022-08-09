Güney Kore’de sel felaketi: En az 8 ölü

Güney Kore'nin başkenti Seul'de şiddetli yağışların yol açtığı selde en az sekiz kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Dün gece etkili olan yağışlar nedeniyle yolları ve metro istasyonlarını su bastı. Aynı zamanda Seul ve komşu illerde elektrik kesintileri yaşandı.

Haberler - Reuters 09.08.2022 - 10:09

Güney Kore’de sel felaketi: En az 8 ölü - 1

Kore Meteoroloji Ajansı, başkent Seul ve çevresinin son  80 yılın en yüksek yağış oranını aldığını açıkladı. Meteoroloji yetkilileri, yağmurun birkaç gün daha devam edeceğini söyledi.

Güney Kore’de sel felaketi: En az 8 ölü - 2

Uluslararası ajanslara yansıyan görüntülerde görüntüler, metro merdivenlerinin basamaklarından fışkıran sel sularını, pencerelerine kadar sular altında kalan arabaları ve diz boyu sularda caddelerde yol alan insanları gösterdi.

Güney Kore’de sel felaketi: En az 8 ölü - 3

Diğer taraftan, yetkililer sellerde ölen üç kurbanın banjiha olarak bilinen yarı bodrum katındaki bir dairede yaşadığını söyledi. 

Güney Kore’de sel felaketi: En az 8 ölü - 4

TRAJEDİNİN YAŞANDIĞI EV

Kurtarma görevlileri, caddede sel sularının bel hizasına kadar yükselmesi nedeniyle söz konusu daireye giremediklerini söyledi. Trajedinin yaşandığı ve sel suları nedeniyle boğulan üç kurbanın yaşadığı ev fotoğrafta görülüyor. 

Güney Kore’de sel felaketi: En az 8 ölü - 5

Hala çevresi sel ve enkazla çevrili olan dairede 40 yaşlarında iki kız kardeşin ve 13 yaşındaki kızlarından birinin öldüğü belirtildi.  

Güney Kore’de sel felaketi: En az 8 ölü - 6

163 KİŞİ EVSİZ KALDI

Öte yandan, Yonhap ajansına göre Seul'de en az 163 kişi evsiz kaldı ve okullar ile çeşitli kamu tesislerine sığındı.

Güney Kore’de sel felaketi: En az 8 ölü - 7
Güney Kore’de sel felaketi: En az 8 ölü - 8
Güney Kore’de sel felaketi: En az 8 ölü - 9
Güney Kore’de sel felaketi: En az 8 ölü - 10
Güney Kore’de sel felaketi: En az 8 ölü - 11
Güney Kore’de sel felaketi: En az 8 ölü - 12
Güney Kore’de sel felaketi: En az 8 ölü - 13
Güney Kore’de sel felaketi: En az 8 ölü - 14
Güney Kore’de sel felaketi: En az 8 ölü - 15

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