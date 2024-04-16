Gürcistan'da binlerce kişi sokakta: "Yabancı ajan" tasarısına tepki

Göstericiler, parlamentodaki hukuk komitesi oturumunu da protesto etmek için binayı kuşatarak sloganlar atmaya çalışınca güvenlik güçleri buna izin vermedi.

Parlamento binasının tüm giriş yollarını kapatan çok sayda polisin arkasında özel kuvvetler birlikleri ve tazyikli su sıkan araç da güvenlik gerekçesi ile hazır bekledi.