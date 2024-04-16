Gürcistan'da binlerce kişi sokakta: "Yabancı ajan" tasarısına tepki
Gürcistan'da, geçen yıl protestolar sonrası hükümetin geri çektiği "yabancı ajan yasa tasarısı" yeniden gündemde. Tasarı,, parlamentoya bir kez daha sunulunca muhalifler soluğu sokakta aldı. Gösterilerde bir kez daha tasarıya tepki gösterildi.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te akşam saatlerinde parlamento binasının önünde toplanan göstericiler, "yabancı ajan yasa tasarısı" olarak da nitelendirilen "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısının parlamentodan geri çekilmesini istedi.