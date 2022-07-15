Haiti'de çatışmalarda 89 kişi öldü

NGO, çatışmalarda şimdiye kadar 89 kişinin öldüğünü, 16 kişinin ise kayıp olduğunu belirtti.



Başkent Port-au-Prince'nin Cite-Soleil semtinde, G9 ve G-Pep isimli çetelerin, bölgenin kontrolüne yönelik mücadelesinde 127 evin yıkıldığını kaydeden NGO, Haiti Ulusal Polis'in ise olaylara müdahale etmediğini söyledi.