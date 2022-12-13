Hamile olduğunu bilmeyen kadın uçak tuvaletinde doğurdu: Mide ağrısı sandı

Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid Hastanesi, "Doğum departmanındaki ekip, hem uygun anne ve oğulun en uygun bakımı alması hem de Maximiliano için gerekli evrakların hazırlanmasını sağlamak için mümkün olan her şeyi yaptı. En kısa sürede Tamara ve Maximiliano Madrid'e gidecekler. Spaarne Gasthuis onlara iyi dileklerini sunuyor” açıklamasını yaptı.