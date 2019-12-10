Handke'ye ödül verilmesine sosyal medyadan böyle tepki gösterdiler (Amanpour "Kimin suçlu olduğunu biliyoruz" dedi)

Avusturyalı yazar Peter Handke, 2019 Nobel Ödülü'ne layık görüldü.
77 yaşındaki yazar bugün ödülünü alacak. Ancak Handke'nin Srebrenitsa katliamına ilişkin sözleri ve Bosna kasaplarına verdiği destek ödülü eleştirilerin odağı haline getirdi.
Türkiye de tepki olarak bugünkü törene katılmama kararı aldı.
Katliamı bölgeden takip eden dünyaca ünlü gazeteciler ve siyasiler sosyal medyadan yaptıkları paylaşım ile Handke'ye ödül verilmesine tepki gösterdi. İşte tepkiler...
Gazeteci Christiane Amanpour, Twitter'dan yaptığı paylaşım ile "Oradaydım, suçlu kim hepimiz biliyoruz" dedi.
Gazeteci Emma Daly de paylaşımında, Srebrenitsa katliamında sorumlunun Milosevic olduğunu bildiğini söyledi.
Srebrenitsa katliamını yerinden takip eden foto muhabir Joel Brand ise tepkisini 1992'de Saraybosna'da çektiği bu kare ile gösterdi.
Foto muhabir Santiago Lyon da 1992 yılında Saraybosna'da Sırp keskin nişancı tarafından öldürlen kadını fotoğrafladığı bu kare ile tepkisini dile getirdi.
Foto muhabir Leslie Fratkin de Saraybosna'da paylaştığı bu fotoğraf ile tepksini dile getirdi.
ABD'nin en prestijli dergilerinden New Yorker'ın yönetici editörü David Rhode yaşanan katliamın boyutunu bu kareyle hatırlattı.
Bir savaş muhabiri ve akademisyen olan Janine de Giovanni, Nobel ödülünün Handke'ye verilmesine ilişkin "Bu katliamda yaşamını yitirenlere ve oradan kurtulanlara büyük bir hakaret" ifade etti.
Kosovalı gazeteci Jeta Xharra da gördüklerini hatırlatarak bu kareyi paylaştı.
ABD İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Geçici Genel Müdür Yardımcısı Laura Pitter, bir muhabir olarak ve İnsan Hakları İzleme Örgütü adına o dönem orada olduğunu belirterek ödülü protesto edenlerin yanında olmaktan gurur duyduğunu söyledi.
ABD'nin en saygı değer gazetelerinden biri olan New Yrok Times'ın muhabiri Sheri Fink de ödülün Handke'ye verilmesine tepki gösterdi.
The Intercept'in genel yayın yönetmeni Peter Maass da ödülün Handke'ye verilmesine tepki göstererek #BosniaWarJournalists etiketiyle savaş muhabirlerinin paylaşımlarını hatırlattı.
Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Pacolli, tweetinde "Bugün Avrupa ve insanlık çin utanç günü" ifadelerine yer verdi.
İngiliz medya kuruluşu BBC'nin Orta Doğu muhabir Bowen "korkunç katliamları gördüm" dedi.
Kosova'nın ABD Büyükelçisi Çitaku ise paylaşımında ise evrensel bir boykot yapılması gerektiğini belirterek "Şimdi ayağa kalkma zamanı" dedi.