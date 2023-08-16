Harvard Üniversitesi'nin fizik profesöründen yeni iddia: Uzaylılar yeni evrenler yaratabilir

Loeb, “Çok gelişmiş bir bilimsel uygarlık Tanrı'ya iyi bir yaklaşımdır. Sadece Samanyolu galaksisinde on milyarlarca gezegen ve evrenin gözlemlenebilir hacminde Samanyolu gibi yüz milyarlarca galaksi olduğu düşünüldüğünde, yalnız olduğumuzu düşünmek kibirli bir tutumdur. Belki de bir komşumuzu fark etmek bizi bir araya getirecek bir uyandırma çağrısı olacaktır. Bizden çok daha başarılı birçok komşumuz olabilir ve onlardan bir şeyler öğrenebiliriz. Umudum bunun insanlığı uzun vadede daha iyi bir yere getireceği yönünde.” dedi.