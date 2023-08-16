Harvard Üniversitesi'nin fizik profesöründen yeni iddia: Uzaylılar yeni evrenler yaratabilir
Dünya dışı yaşamının varlığını kanıtlama çalışan Harvard Üniversitesi’nden teorik fizikçi Profesör Avi Loeb, gelişmiş uzaylı uygarlıklarının “yeni evrenler” yaratma yeteneğine sahip olduğunu öne sürdü. Bilim insanlarının daha önce tek hücreli canlılar yaratmayı başardığını söyleyen Loeb'e göre bu durum, evrenin varoluşuna yol açan kozmik koşulları yeniden oluşturulmasını sağlayabilecek kuantum mekaniği ve yer çekiminin birleşiminden oluşan "kuantum-yer çekimi" teknolojileriyle mümkün olabilir.
Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü'nün eski başkanı Profesör Avi Loeb, uzaylıların Dünya’nın da içinde olduğu birçok evreni yaratmış olabileceğini iddia etti.