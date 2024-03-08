Havacılık tarihinin en büyük gizemi: Malezya uçağı 10 yıl önce kayboldu

"UÇAK KESİNLİKLE KAÇIRILDI"

Güvenlik soruşturma ekibinin başkanı Kok Soo Chon, uçağın uçuş rotasından manuel olarak sapması ve transponderin kapatılması da dahil olmak üzere mevcut kanıtların "kesin şekilde" yasadışı müdahaleye işaret ettiğini "bunun da uçağın kaçırıldığını" gösterdiğini söyledi. Ancak böyle bir kaçırılma vakasını hiçbir grup üstlenmedi.