Hindistan'da 122 yılın sıcaklık rekoru

Hindistan'da bu yıl, son 122 yılın en sıcak şubat ayı yaşandı. Yetkililer, geçen ayın sıcaklık ortalamasının 29,54 dereceye ulaştığını belirterek, bu durumun küresel ısınmanın sonucu olduğunu açıkladı.

Hindistan'da 122 yılın sıcaklık rekoru - 1

BBC'nin haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), şubat ayı hava sıcaklıklarının önceki yıllarla karşılaştırmalı verilerini paylaştı.

Hindistan'da 122 yılın sıcaklık rekoru - 2

IMD, geçen ay ülkede 29,5 santigrat derecelerin görülmesiyle son 122 yılın en sıcak şubat ayının yaşandığını açıkladı.

Hindistan'da 122 yılın sıcaklık rekoru - 3

Hint yetkililer, mart, nisan ve mayıs aylarında sıcaklık artışlarının sürebileceğine işaret ederken, "mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların ülkenin doğusu, kuzeydoğusu ve merkezini" etkisi altına alacağını öngördüklerini kaydetti.

Hindistan'da 122 yılın sıcaklık rekoru - 4

IMD, hafta başında 2023 için sıcak hava uyarısı yapmış, daha sonra bu uyarıyı kaldırmıştı.

Hindistan'da 122 yılın sıcaklık rekoru - 5

BUĞDAY İHRACATINA KISITLAMA

Dünyanın en büyük ikinci buğday üreticisi Hindistan, geçen yıl, sıcak havaların tarım ürünlerini vurması nedeniyle buğday ihracatına kısıtlama getirmişti.

Hindistan'da 122 yılın sıcaklık rekoru - 6

Öte yandan, sıcak hava dalgaları ülkedeki enerji ihtiyacını da artırırken geçen yıl bazı eyaletlerde elektrik kesintileri yaşanmıştı.

Hindistan'da 122 yılın sıcaklık rekoru - 7

Uzmanlar, sıcak hava dalgalarının açık alanlarda çalışan kişileri olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

Hindistan'da 122 yılın sıcaklık rekoru - 8
Hindistan'da 122 yılın sıcaklık rekoru - 9
Hindistan'da 122 yılın sıcaklık rekoru - 10

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