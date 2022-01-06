Hindistan’da Omicron alarmı: Oksijene ihtiyaç duyan hasta sayısı bir gecede beş kat arttı

Hindistan’da corona virüsün daha bulaşıcı olduğu tespit edilen Omicron varyantı vakaları her geçen gün artıyor. Ülkede dört gün içerisinde vaka sayısı ikiye katlanırken, başkent Delhi’de hastaneler dolup taştı. Şehirde, son 24 saatte oksijen desteğine ihtiyaç duyan kişi sayısı 5 kat artarken, bilim insanları vaka sayılarının artmasından ve hastanelerin yetmemesinden endişe ediyor.

Haberler - ntv.com.tr 06.01.2022 - 10:47

Hindistan’da Omicron alarmı: Oksijene ihtiyaç duyan hasta sayısı bir gecede beş kat arttı - 1

 Corona virüs dalgalarından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen ’da Omicron varyantı endişesi yaşanıyor.

Ülkede Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayıları nedeniyle, hastaneler dolup taşarken, ülke başkenti Delhi’de oksijene ihtiyaç duyan hasta sayısının bir gün içerisinde 5 kat arttığı belirtildi.

Hindistan’da Omicron alarmı: Oksijene ihtiyaç duyan hasta sayısı bir gecede beş kat arttı - 2

VAKA SAYISI DÖRT GÜNDE İKİ KAT ARTTI

Ülkede geçtiğimiz gün 58 bin 97 yeni corona virüs vakası bildirilirken, son dört günde bu sayının iki kattan fazla arttığı, bir önceki güne göre ise yüzde 50’nin üzerine çıktığı vurgulandı.

Hint yetkililer, 31 Aralık'ta Hindistan'ın kuzeyindeki Rajasthan eyaletinde bir kişinin Omicron varyantı nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Hindistan’da Omicron alarmı: Oksijene ihtiyaç duyan hasta sayısı bir gecede beş kat arttı - 3

Başkent Delhi'de, oksijen tedavisine başvuru sayısı Salı günü 168'den 905'e yükselirken, yoğun bakım tedavisi gerektiren hastaların sayısı son 24 saatte 14'ten 66'ya yükseldi.

Delhi, halihazırda Hindistan’ın en yüksek vaka sayısına sahip şehri olurken, enfekte olan her kişinin virüsü geçirdiği kişi sayısının (R oranı) 2,69 olduğu aktarıldı.

Hindistan’da Omicron alarmı: Oksijene ihtiyaç duyan hasta sayısı bir gecede beş kat arttı - 4

‘İKİNCİ DALGA GİBİ OLABİLİR’

Delhi'deki vakaların çoğunun hafif olduğu bildirilirken, sağlık yetkilileri enfeksiyon sayısının hızla artmaya devam etmesi durumunda, hastanelerin geçen bahar Hindistan'ın yıkıcı ikinci dalgası sırasında olduğu gibi yeniden boğulabileceğini söyledi.

Delhi'deki en büyük özel Covid-19 hastanesi olan Max Super Specialty Hospital'ın direktörü Dr. Sandeep Budhiraja, "Deltaya kıyasla, omikron varyant dört kat daha fazla bulaşıcıdır" dedi.

Hindistan’da Omicron alarmı: Oksijene ihtiyaç duyan hasta sayısı bir gecede beş kat arttı - 5

‘VAKA SAYISI ÇOK YÜKSEK OLACAK’

Budhiraja, "Omicron hastaları arasında hastaneye yatış gereksinimi deltaya kıyasla dörtte bir olsa da, yüksek enfeksiyon sayısı yine de önemli sayıda insanı hastaneye yatırmayı gerektirecek, çünkü mutlak vaka sayısı çok büyük olacaktır" dedi.

Dr. Sandeep Budhiraja, Omicron dalgası daha yeni başladığından, Hindistan'ın önümüzdeki birkaç gündeki vaka sayısının daha iyi bir fikir vereceğini de sözlerine ekledi.

Hindistan’da Omicron alarmı: Oksijene ihtiyaç duyan hasta sayısı bir gecede beş kat arttı - 6

ŞEHİRDE VAKA SAYISI 20 BİNİ AŞARSA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK

Hindistan'ın finans başkenti Mumbai'ye ev sahipliği yapan ve birçok ticari faaliyetin giriş noktası olan batıdaki Maharashtra eyaleti, Omicron varyantından en fazla etkilenen bölge oldu.

Geçtiğimiz gün Mumbai'de 15 binden fazla yeni vaka bildirilirken, şehrin belediye başkanı, bu sayının 20 bini aşması halinde katı bir sokağa çıkma yasağı uygulanacağı konusunda uyardı.

Hindistan’da Omicron alarmı: Oksijene ihtiyaç duyan hasta sayısı bir gecede beş kat arttı - 7

‘SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKEBİLİR’

Kerala'daki Hint Tabipler Birliği'nden Dr. Rajeev Jayadevan, bu insanlardan bazılarının kısa süreli bir hastaneye yatışa veya acil servis ziyaretine ihtiyacı olacak" derken, “İlk bakışta önemsiz gibi görünse de, payda çok büyük; Bu grubun tahmini nüfusu 500 milyon civarındadır” diye konuştu.

Jayadevan, “Potansiyel olarak sağlık sisteminin çöküşüne tanık olabiliriz” ifadelerini kullandı.

Hindistan’da Omicron alarmı: Oksijene ihtiyaç duyan hasta sayısı bir gecede beş kat arttı - 8

Omicron'un artan bulaşıcılığı nedeniyle Hindistan'ın büyük şehirlerinde günlük vakaların Ocak ayı sonlarında zirve yapması beklenirken, Hindistan Bilim Enstitüsü ve Hindistan İstatistik Enstitüsü'ndeki bilim insanlarının modellemesine göre, vaka sayısının günlük 300 bin ila 1 milyon arasında olabileceği aktarıldı.

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