Hindistan’da Omicron alarmı: Oksijene ihtiyaç duyan hasta sayısı bir gecede beş kat arttı

Haberler - ntv.com.tr 06.01.2022 - 10:47
Corona virüs dalgalarından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan’da Omicron varyantı endişesi yaşanıyor.
Ülkede Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayıları nedeniyle, hastaneler dolup taşarken, ülke başkenti Delhi’de oksijene ihtiyaç duyan hasta sayısının bir gün içerisinde 5 kat arttığı belirtildi.
Ülkede geçtiğimiz gün 58 bin 97 yeni corona virüs vakası bildirilirken, son dört günde bu sayının iki kattan fazla arttığı, bir önceki güne göre ise yüzde 50’nin üzerine çıktığı vurgulandı.
Hint yetkililer, 31 Aralık'ta Hindistan'ın kuzeyindeki Rajasthan eyaletinde bir kişinin Omicron varyantı nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.
Başkent Delhi'de, oksijen tedavisine başvuru sayısı Salı günü 168'den 905'e yükselirken, yoğun bakım tedavisi gerektiren hastaların sayısı son 24 saatte 14'ten 66'ya yükseldi.
Delhi, halihazırda Hindistan’ın en yüksek vaka sayısına sahip şehri olurken, enfekte olan her kişinin virüsü geçirdiği kişi sayısının (R oranı) 2,69 olduğu aktarıldı.
Delhi'deki vakaların çoğunun hafif olduğu bildirilirken, sağlık yetkilileri enfeksiyon sayısının hızla artmaya devam etmesi durumunda, hastanelerin geçen bahar Hindistan'ın yıkıcı ikinci dalgası sırasında olduğu gibi yeniden boğulabileceğini söyledi.
Delhi'deki en büyük özel Covid-19 hastanesi olan Max Super Specialty Hospital'ın direktörü Dr. Sandeep Budhiraja, "Deltaya kıyasla, omikron varyant dört kat daha fazla bulaşıcıdır" dedi.
Budhiraja, "Omicron hastaları arasında hastaneye yatış gereksinimi deltaya kıyasla dörtte bir olsa da, yüksek enfeksiyon sayısı yine de önemli sayıda insanı hastaneye yatırmayı gerektirecek, çünkü mutlak vaka sayısı çok büyük olacaktır" dedi.
Dr. Sandeep Budhiraja, Omicron dalgası daha yeni başladığından, Hindistan'ın önümüzdeki birkaç gündeki vaka sayısının daha iyi bir fikir vereceğini de sözlerine ekledi.
Hindistan'ın finans başkenti Mumbai'ye ev sahipliği yapan ve birçok ticari faaliyetin giriş noktası olan batıdaki Maharashtra eyaleti, Omicron varyantından en fazla etkilenen bölge oldu.
Geçtiğimiz gün Mumbai'de 15 binden fazla yeni vaka bildirilirken, şehrin belediye başkanı, bu sayının 20 bini aşması halinde katı bir sokağa çıkma yasağı uygulanacağı konusunda uyardı.
Kerala'daki Hint Tabipler Birliği'nden Dr. Rajeev Jayadevan, bu insanlardan bazılarının kısa süreli bir hastaneye yatışa veya acil servis ziyaretine ihtiyacı olacak" derken, “İlk bakışta önemsiz gibi görünse de, payda çok büyük; Bu grubun tahmini nüfusu 500 milyon civarındadır” diye konuştu.
Jayadevan, “Potansiyel olarak sağlık sisteminin çöküşüne tanık olabiliriz” ifadelerini kullandı.
Omicron'un artan bulaşıcılığı nedeniyle Hindistan'ın büyük şehirlerinde günlük vakaların Ocak ayı sonlarında zirve yapması beklenirken, Hindistan Bilim Enstitüsü ve Hindistan İstatistik Enstitüsü'ndeki bilim insanlarının modellemesine göre, vaka sayısının günlük 300 bin ila 1 milyon arasında olabileceği aktarıldı.