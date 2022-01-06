Hindistan’da Omicron alarmı: Oksijene ihtiyaç duyan hasta sayısı bir gecede beş kat arttı

‘VAKA SAYISI ÇOK YÜKSEK OLACAK’

Budhiraja, "Omicron hastaları arasında hastaneye yatış gereksinimi deltaya kıyasla dörtte bir olsa da, yüksek enfeksiyon sayısı yine de önemli sayıda insanı hastaneye yatırmayı gerektirecek, çünkü mutlak vaka sayısı çok büyük olacaktır" dedi.

Dr. Sandeep Budhiraja, Omicron dalgası daha yeni başladığından, Hindistan'ın önümüzdeki birkaç gündeki vaka sayısının daha iyi bir fikir vereceğini de sözlerine ekledi.