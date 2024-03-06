Hindistan'da toplu tecavüz: Kadının eşine törenle tazminat verildi!
Hindistan polisi, İspanyol kadın turiste toplu cinsel saldırı gerçekleştiren ve kocasıyla beraber döven şüphelilerin tamamının yakalandığını duyurdu. Hindistan polisi toplamda olaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan tecavüze uğrayan kadının eşine 1 milyon Rupi tazminat, törenle takdim edildi.
OLAYA KARIŞAN 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Hindistan polisi, dünya turuna çıkmış İspanyol çifti dövdükten sonra kadına toplu tecavüz ettiği iddia edilen 8 kişinin tamamını yakaladı.
Yakalanan şüpheliler halatlarla bağlanarak karakola götürüldü.
Şüphelilerin yüzlerine siyah çuvallar geçirilerek kimlikleri gizlendi.