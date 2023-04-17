Hindistan'ın "kutsal fareler" tapınağı: Süt getirmek sevap

Karni Mata Tapınağı, Hindistan'ın Bikaner kentinde bulunuyor ve binlerce "kutsal" fareye ev sahipliği yapıyor. Hint mitolojisinde önemli bir figür olan Karni Mata'ya adanan tapınak, her yıl binlerce ziyaretçi tarafından ziyaret ediliyor.
Tapınağa girerken, ziyaretçilerin ayakkabılarını çıkarmaları ve farelerin üzerinden geçmeleri gerekiyor. Tapınakta yaşayan fareler, ibadete gelen Hindular tarafından getirilen sütü içiyorlar ve bu sütün kutsal olduğuna inanılıyor.
Bununla birlikte, farelerin tapınaktaki varlığı, Karni Mata'nın inanılmaz gücüne atfediliyor. Efsaneye göre, Karni Mata'nın oğlu bir gün bir fare tarafından ısırıldı ve hayatını kaybetti. Karni Mata, oğlunu diriltmek için Yama, ölüm tanrısıyla mücadele etti ve oğlunu fare olarak diriltti.
Bugün, Karni Mata Tapınağı, fareleri beslemek ve onlara saygı göstermek için birçok turist tarafından ziyaret ediliyor. Tapınağın fareleri, yerel halk tarafından kutsal kabul ediliyor. Tapınaktaki farelere zarar vermek, hatta onlara dokunmak bile yasak.
Ancak, bazı turistlerin farelerin bulunduğu alanlarda yemek yemek veya yiyeceklerini farelerle paylaşmak gibi istenmeyen davranışları nedeniyle, Karni Mata Tapınağı yönetimi bu tür davranışların yasaklanmasına karar verdi.
Hint kültürünün önemli bir parçası olan Karni Mata Tapınağı, binlerce yıl boyunca hayatta kalmayı başardı. Fakat son dönemde, Karni Mata Tapınağı'nda farelerin yoğunluğu ve hijyenik koşullar nedeniyle endişeler artıyor.
Bazı turistler, tapınaktaki farelerin salgın hastalık taşıyabileceğinden endişe ediyor. Tapınak yetkilileri, farelerin sağlıklı olduğunu ve düzenli olarak kontrol edildiklerini belirtiyor. Ancak bu tartışmalar, Karni Mata Tapınağı ve fareleri hakkında daha fazla araştırma ve düzenleme çağrılarının yapılmasına yol açıyor.