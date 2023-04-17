Hindistan'ın "kutsal fareler" tapınağı: Süt getirmek sevap

Bazı turistler, tapınaktaki farelerin salgın hastalık taşıyabileceğinden endişe ediyor. Tapınak yetkilileri, farelerin sağlıklı olduğunu ve düzenli olarak kontrol edildiklerini belirtiyor. Ancak bu tartışmalar, Karni Mata Tapınağı ve fareleri hakkında daha fazla araştırma ve düzenleme çağrılarının yapılmasına yol açıyor.