Hong Kong'da protestolar sürüyor

Hong Kong'da 7'nci ayına giren protestolar, gösterilerin başlama nedeni olarak görülen suçluların Çin'e iadesi tasarısının Hong Kong hükümeti tarafından resmi olarak iptal edilmesi dahil atılan adımlara rağmen dinmek bilmiyor.



Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.



