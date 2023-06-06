İbrahim Kalın dünya basınında: Cumhurbaşkanı Erdoğan sırdaşını MİT'in başına getirdi

Diğer taraftan Al Arabiya, Kalın’ın bölgesel ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin dış politikasının önemli bir yönü olan Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerini de etkilediğini yazdı:

“İnsan hakları ve göçmenlik konularındaki anlaşmazlıklar da dahil olmak üzere çok sayıda zorluğa rağmen Kalın, AB ile diyaloğun ön saflarında yer aldı.Dikkate değer katkılarından biri, Avrupa'ya göçmen akışını kontrol etmeyi amaçlayan Türkiye-AB mülteci anlaşmasının müzakere edilmesine yardım ettiği 2015-2016 mülteci krizi sırasında oldu. Bu müzakerelerdeki proaktif rolü ve Türkiye'nin AB üyeliğini savunması, Türkiye'nin Avrupa'ya katılımına yönelik dış politika yaklaşımını önemli ölçüde şekillendirdi.”