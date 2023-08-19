İdlib'deki kamplarda termometreler 50 dereceyi gösterdi: Hayatımızın en zor günlerinden
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Suriye yönetiminin yerinden ettiği siviller, sığındıkları çadırlarda 50 dereceyi bulan sıcaklıkla mücadele ediyor. Kamp sakinlerinden Muhammed Cesim, "Yaşadığımız şu günler, hayatımızın en zor günlerinden. Hiçbir şey yapamıyoruz. Ne oturabiliyor ne de uyuyabiliyoruz." dedi.
İdlib’de çadırların içinde 50 dereceyi aşan sıcaklık, çoğunluğu kadın ve çocukların yaşadığı kamplarda hayatı daha da zorlaştırıyor.