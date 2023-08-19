İdlib'deki kamplarda termometreler 50 dereceyi gösterdi: Hayatımızın en zor günlerinden

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Suriye yönetiminin yerinden ettiği siviller, sığındıkları çadırlarda 50 dereceyi bulan sıcaklıkla mücadele ediyor. Kamp sakinlerinden Muhammed Cesim, "Yaşadığımız şu günler, hayatımızın en zor günlerinden. Hiçbir şey yapamıyoruz. Ne oturabiliyor ne de uyuyabiliyoruz." dedi.

İdlib'deki kamplarda termometreler 50 dereceyi gösterdi: Hayatımızın en zor günlerinden - 1

İdlib’de çadırların içinde 50 dereceyi aşan sıcaklık, çoğunluğu kadın ve çocukların yaşadığı kamplarda hayatı daha da zorlaştırıyor.

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İdlib'deki kamplarda termometreler 50 dereceyi gösterdi: Hayatımızın en zor günlerinden - 2

Aşırı sıcaklar, kronik hastalığı olanlarda ölüm tehlikesine, çocuklarda ise çeşitli deri hastalıklarının görülmesine yol açabiliyor.

İdlib'deki kamplarda termometreler 50 dereceyi gösterdi: Hayatımızın en zor günlerinden - 3

Yeterli miktarda su bulmakta zorlanan kamp sakinleri, ilkel yöntemlerle çadırları serinletmeye çalışıyor.

İdlib'deki kamplarda termometreler 50 dereceyi gösterdi: Hayatımızın en zor günlerinden - 4

İdlib'deki Suriye Sivil Savunma ekipleri (Beyaz Baretliler) ile sivil toplum kuruluşları, sivillerin gerekli olmadıkça dışarı çıkmaması konusunda sık sık uyarılar yapıyor.

İdlib'deki kamplarda termometreler 50 dereceyi gösterdi: Hayatımızın en zor günlerinden - 5

"BÜYÜK LEĞENE SU DOLDURUP BEBEKLERİ SERİNLETİYORUZ"

2019'da Suriye ordusunun bombardımanından kaçarak Zerdene köyündeki Endülüs kampına sığınan Muhammed Damis, AA muhabirine, bölge sakinlerinin aşırı sıcak havanın etkisi altında zor günler geçirdiklerini söyledi.

İdlib'deki kamplarda termometreler 50 dereceyi gösterdi: Hayatımızın en zor günlerinden - 6

Temel yaşam malzemelerinden yoksun olduklarını belirten Damis, "Yetişkinler ve çocuklar sıcaktan yakınıyor. Güneşin etkisini hafifletmek için su dolu tanker getirip çadırların üzerine püskürtüyoruz. Öğle sonu sıcaklık dışarıda 45 derece, çadıra girdiğimizde 51 derece oluyor." dedi.

İdlib'deki kamplarda termometreler 50 dereceyi gösterdi: Hayatımızın en zor günlerinden - 7

Çadırlarda hayat sürdürmenin dayanılmaz olduğunu ifade eden Damis, "Çadırlarda akü yok, vantilatör yok. Büyük leğene su doldurup bebekleri serinletiyoruz." diye konuştu.

İdlib'deki kamplarda termometreler 50 dereceyi gösterdi: Hayatımızın en zor günlerinden - 8

"NET OTURABİLİYOR, NE DE UYUYABİLİYORUZ"

Kamp sakinlerinden Muhammed Cesim de dört yıldır aynı çadırda kaldığını ve çadırının yıprandığını söyledi.

İdlib'deki kamplarda termometreler 50 dereceyi gösterdi: Hayatımızın en zor günlerinden - 9

Cesim, "Çadırlarda güneş enerjisi paneli olsa, elektrik elde edebilsek vantilatörü çalıştırıp yaşadığımız bu ızdırabı hafifletebiliriz." şeklinde konuştu.

İdlib'deki kamplarda termometreler 50 dereceyi gösterdi: Hayatımızın en zor günlerinden - 10

Cesim, "Yaşadığımız şu günler, hayatımızın en zor günlerinden. Hiçbir şey yapamıyoruz. Ne oturabiliyor ne de uyuyabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

İdlib'deki kamplarda termometreler 50 dereceyi gösterdi: Hayatımızın en zor günlerinden - 11
İdlib'deki kamplarda termometreler 50 dereceyi gösterdi: Hayatımızın en zor günlerinden - 12
İdlib'deki kamplarda termometreler 50 dereceyi gösterdi: Hayatımızın en zor günlerinden - 13
İdlib'deki kamplarda termometreler 50 dereceyi gösterdi: Hayatımızın en zor günlerinden - 14
İdlib'deki kamplarda termometreler 50 dereceyi gösterdi: Hayatımızın en zor günlerinden - 15
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