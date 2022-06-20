İkinci Dünya Savaşı'nda 80 bini aşkın Yahudi'nin öldüğü bölge ilk kez kazıldı: Küçük kızın ayakkabısı yaşanan acıyı gözler önüne serdi

İLK KEZ KAZILDI

Diğer taraftan, Varşova Getto Müzesi tarafından yürütülen son kazılar, 7 Haziran'da başladı ve böylelikle 80 yıldır bölgede ilk kez bir kazının yapılmasına izin verilmiş oldu. Arkeolog ve baş araştırmacı Dr. Jacek Konik, "Bu ayakkabıyı birkaç gün önce ortaya çıkardık. On yaşlarında bir kıza aitti” diye konuştu.