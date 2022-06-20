İkinci Dünya Savaşı'nda 80 bini aşkın Yahudi'nin öldüğü bölge ilk kez kazıldı: Küçük kızın ayakkabısı yaşanan acıyı gözler önüne serdi

Haberler - ntv.com.tr 20.06.2022 - 15:38 | Son Güncelleme : 20.06.2022 - 15:46
Polonya'nın başkentinde yer alan ve Varşova gettosu olarak anılan bölgede İkinci Dünya Savaşaı'ndan kalma bir ayakkabı bulundu.
Ayakkabının, kahverengi deri, çivi ve sicimden yapıldığı belirtildi. Ancak, bir zamanlar onu giyen kız çocuğu hakkında hiçbir şey bilinmediği ve kimliğinin araştırıldığı kaydedildi.
Bununla birlikte, ayakkabının 1943’te yaşanan büyük bir ayaklanma sırasında Yahudi direniş savaşçıları tarafından kullanılan bir sığınağın bulunduğu yerde keşfedildiği açıklandı.
Diğer taraftan, Varşova Getto Müzesi tarafından yürütülen son kazılar, 7 Haziran'da başladı ve böylelikle 80 yıldır bölgede ilk kez bir kazının yapılmasına izin verilmiş oldu. Arkeolog ve baş araştırmacı Dr. Jacek Konik, "Bu ayakkabıyı birkaç gün önce ortaya çıkardık. On yaşlarında bir kıza aitti” diye konuştu.
Konik ayrıca, gettoya zorla gönderilen Yahudiler tarafından kullanılan soba parçaları, seramik yer karoları, yemek pişirme gereçleri, aletler ve diğer nesneleri de ortaya çıkardıklarını duyurdu.
Öte yandan kazılar, II. Dünya Savaşı'ndan önce Kuzey Bölgesi olarak adlandırılan ve ağırlıklı olarak Yahudilerin yaşadığı Muranów bölgesindeki Miła, Dubois, Niska ve Karmelicka mahallelerinde belediyeye ait bir arsa üzerinde yürütülüyor.
1940'tan itibaren bu bölge Varşova Gettosu'nun sınırları içine alındı. İkinci Dünya Savaşı esnasında bu alanda yaklaşık 460 bin Yahudi hapsedilmişti. Küçük alan, oda başına ortalama 9,2 kişiyle aşırı kalabalıktı ve sakinleri zar zor besleniyordu.
Holokost Ansiklopedisi’ne göre, 1940 ile 1942 yılları arasında burada 83 bin Yahudi açlık ve hastalıktan öldü.