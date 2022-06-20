İkinci Dünya Savaşı'nda 80 bini aşkın Yahudi'nin öldüğü bölge ilk kez kazıldı: Küçük kızın ayakkabısı yaşanan acıyı gözler önüne serdi

İkinci Dünya Savaşı sırasında büyük acılara tanıklık eden Polonya'daki Varşova Gettosu'nun molozları arasında deriden yapılmış bir ayakkabı bulundu. Arkeologlar, bunun 2. Dünya Savaşı sırasında orada hapsedilen 10 yaşındaki bir Yahudi kıza ait olduğunu söyledi. Çocuğun kimliği araştırılırken, 1940 ile 1942 yılları arasında Naziler tarafından bölgeye sürülen 83 bin Yahudi, açlık ve hastalıktan öldü.

Haberler - ntv.com.tr 20.06.2022 - 15:38 | Son Güncelleme : 20.06.2022 - 15:46

İkinci Dünya Savaşı'nda 80 bini aşkın Yahudi'nin öldüğü bölge ilk kez kazıldı: Küçük kızın ayakkabısı yaşanan acıyı gözler önüne serdi - 1

'nın başkentinde yer alan ve Varşova gettosu olarak anılan bölgede İkinci Savaşaı'ndan kalma bir ayakkabı bulundu.

Ayakkabının, kahverengi deri, çivi ve sicimden yapıldığı belirtildi. Ancak, bir zamanlar onu giyen kız çocuğu hakkında hiçbir şey bilinmediği ve kimliğinin araştırıldığı kaydedildi.

İkinci Dünya Savaşı'nda 80 bini aşkın Yahudi'nin öldüğü bölge ilk kez kazıldı: Küçük kızın ayakkabısı yaşanan acıyı gözler önüne serdi - 2

19 NİSAN 1943 AYAKLANMASI HAKKINDA

Bununla birlikte, ayakkabının 1943’te yaşanan büyük bir ayaklanma sırasında Yahudi direniş savaşçıları tarafından kullanılan bir sığınağın bulunduğu yerde keşfedildiği açıklandı.

İkinci Dünya Savaşı'nda 80 bini aşkın Yahudi'nin öldüğü bölge ilk kez kazıldı: Küçük kızın ayakkabısı yaşanan acıyı gözler önüne serdi - 3

19 Nisan'da gerçekleşen bu olay, Alman askerlerinin toplama kamplarına nakledilecek kalan son sakinleri sınır dışı etmek için gettoya akın etmesinin bir sonucuydu. Binlerce Yahudi savaşçı, Savaşı sırasında Yahudilerin en büyük ve ilk ayaklanması olarak askerlere karşı savaştı.

İkinci Dünya Savaşı'nda 80 bini aşkın Yahudi'nin öldüğü bölge ilk kez kazıldı: Küçük kızın ayakkabısı yaşanan acıyı gözler önüne serdi - 4

İLK KEZ KAZILDI

Diğer taraftan, Varşova Getto Müzesi tarafından yürütülen son kazılar, 7 Haziran'da başladı ve böylelikle  80 yıldır bölgede ilk kez bir kazının yapılmasına izin verilmiş oldu. Arkeolog ve baş araştırmacı Dr. Jacek Konik, "Bu ayakkabıyı birkaç gün önce ortaya çıkardık. On yaşlarında bir kıza aitti” diye konuştu.

İkinci Dünya Savaşı'nda 80 bini aşkın Yahudi'nin öldüğü bölge ilk kez kazıldı: Küçük kızın ayakkabısı yaşanan acıyı gözler önüne serdi - 5

Konik ayrıca, gettoya zorla gönderilen Yahudiler tarafından kullanılan soba parçaları, seramik yer karoları, yemek pişirme gereçleri, aletler ve diğer nesneleri de ortaya çıkardıklarını duyurdu.

İkinci Dünya Savaşı'nda 80 bini aşkın Yahudi'nin öldüğü bölge ilk kez kazıldı: Küçük kızın ayakkabısı yaşanan acıyı gözler önüne serdi - 6

Öte yandan kazılar, II. Savaşı'ndan önce Kuzey Bölgesi olarak adlandırılan ve ağırlıklı olarak Yahudilerin yaşadığı Muranów bölgesindeki Miła, Dubois, Niska ve Karmelicka mahallelerinde belediyeye ait bir arsa üzerinde yürütülüyor.

İkinci Dünya Savaşı'nda 80 bini aşkın Yahudi'nin öldüğü bölge ilk kez kazıldı: Küçük kızın ayakkabısı yaşanan acıyı gözler önüne serdi - 7

460 BİN YAHUDİ HAPSEDİLMİŞTİ

1940'tan itibaren bu bölge Varşova Gettosu'nun sınırları içine alındı. İkinci Savaşı esnasında bu alanda yaklaşık 460 bin Yahudi hapsedilmişti. Küçük alan, oda başına ortalama 9,2 kişiyle aşırı kalabalıktı ve sakinleri zar zor besleniyordu.

İkinci Dünya Savaşı'nda 80 bini aşkın Yahudi'nin öldüğü bölge ilk kez kazıldı: Küçük kızın ayakkabısı yaşanan acıyı gözler önüne serdi - 8

Holokost Ansiklopedisi’ne göre, 1940 ile 1942 yılları arasında burada 83 bin Yahudi açlık ve hastalıktan öldü.

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