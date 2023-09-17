İklim aktivistleri tarihi kapıyı turuncuya boyadı
Almanya’nın başkenti Berlin’in simge yapılarından Brandenburg Kapısı, “Son Nesil” isimli iklim aktivistleri tarafından protesto amacıyla turuncuya boyandı. Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, protesto eylemini tarihi sütunlara zarar verdiği gerekçesiyle eleştirdi.
Almanya’nın başkenti Berlin’de “Son Nesil” isimli örgütten iklim aktivistleri, kentin ve ülkenin en önemli sembollerinden Brandenburg Kapısı’nı protesto amacıyla sprey boyayla turuncuya boyadı.