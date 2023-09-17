İklim aktivistleri tarihi kapıyı turuncuya boyadı

Almanya’nın başkenti Berlin’in simge yapılarından Brandenburg Kapısı, “Son Nesil” isimli iklim aktivistleri tarafından protesto amacıyla turuncuya boyandı. Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, protesto eylemini tarihi sütunlara zarar verdiği gerekçesiyle eleştirdi.

İklim aktivistleri tarihi kapıyı turuncuya boyadı - 1

Almanya’nın başkenti Berlin’de “Son Nesil” isimli örgütten iklim aktivistleri, kentin ve ülkenin en önemli sembollerinden Brandenburg Kapısı’nı protesto amacıyla sprey boyayla turuncuya boyadı.

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İklim aktivistleri tarihi kapıyı turuncuya boyadı - 2

Polisin yaptığı açıklamaya göre, tarihi kapının altı sütununu boyayan 13 aktivist gözaltına alındı.

İklim aktivistleri tarihi kapıyı turuncuya boyadı - 3

Eylemle eş zamanlı olarak tarihi kapının önündeki Pariser Platz'a da boya döküldü.

İklim aktivistleri tarihi kapıyı turuncuya boyadı - 4

Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, Brandenburg Kapısı’nda yapılan boyalı protesto eylemini tarihi sütunlara zarar verdiği gerekçesiyle sert bir şekilde eleştirdi.

İklim aktivistleri tarihi kapıyı turuncuya boyadı - 5

Eylemin ardından güvenlik şeridi çekilerek tarihi kapıdaki boya temizlendi.

İklim aktivistleri tarihi kapıyı turuncuya boyadı - 6
İklim aktivistleri tarihi kapıyı turuncuya boyadı - 7
İklim aktivistleri tarihi kapıyı turuncuya boyadı - 8
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