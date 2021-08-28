İklim raporu: CO2 miktarı 800 bin yılın zirvesinde, Türkiye’de neler oldu?

EYLÜL VE EKİMDE MEVSİM NORMALLERİNİN 3 SANTİGRAT DERECE ÜZERİNDE

Özellikle Mart ayında Türkiye’nin doğusundaki sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 santigrat derece üzerinde olduğu bildirilirken, ülke genelinde Eylül ve Ekim aylarında ise bunun 3 santigrat derece olduğu vurgulandı.

Raporda Güney Kafkasya ülkeleri Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan’da ise ortalama sıcaklıkların geçtiğimiz yıl 2 santigrat daha yüksek olduğu bildirildi.