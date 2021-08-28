İklim raporu: CO2 miktarı 800 bin yılın zirvesinde, Türkiye’de neler oldu?

ntv.com.tr 28.08.2021 - 12:47
İklim krizleri her geçen gün artarken Amerikan Meteoroloji Derneği, 2020 yılına ait İklim Değişikliği raporunu yayımladı.
481 sayfalık raporda, atmosferdeki karbondioksit miktarının milyonda 412,5 ppm birime ulaştığı ve bunun 800 bin yıldır kaydedilen en yüksek seviye olduğu belirtildi.
Buzulların 800 bin yıllık geçmişine bakılarak yapılan çalışmada, corona virüs pandemisine de değinilirken, insanların karantinada atmosfere saldığı karbondioksitin azalmasının yoğunluğu azaltmaya yetmediği aktarıldı.
2019 yılında kaydedilen milyonda 2,5 ppm birimin çok üzerinde kaydedilen karbondioksit miktarının 2020’de yüzde 6 ila 7 seviyesinde düştüğü bildirilen raporda, fosil yakıt tüketimi nedeniyle geçtiğimiz 20 yılda yüzde 30 artış görüldüğü vurgulandı.
Metan gazı yoğunluğunun da yer aldığı raporda 2020 yılında 14,8 ppm birim artışın, kayıtların tutulduğu günden bu yana ulaşılan en yüksek miktar olduğu belirtildi.
Dünyadaki deniz seviyelerinde geçtiğimiz 10 yıl içerisinde 3 santimetreye yakın bir yükselme olduğu aktarılan raporda, geçtiğimiz yıl deniz seviyelerinin en fazla yükseldiği 9’uncu yıl olduğu vurgulandı.
Geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınlarının, özellikle ABD’nin batısında meydana gelen yangınların 2003-2010 yılı ortalamasının 3 kat üzerinde karbon salınımına neden olduğu bildirildi.
Raporda karbon seviyeleri göz önüne alındığında, bir önceki yıla göre en büyük karbondioksit salınımı artışının Kuzey Kutbu’nda görüldüğünün altı çizildi.
Amerikan Meteoroloji Derneği’nin yayımladığı raporunda, Türkiye ve Güney Kafkasya bölümü de bulunuyor.
Raporda, Türkiye ve Güney Kafkasya’nın (Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan) sıcaklıklarının yıllık ortalamanın 1 ila 1,6 santigrat derece üzerinde seyrettiği belirtildi.
2020 yılının Türkiye için en sıcak üçüncü yıl olduğu belirtilen raporda, ortalama sıcaklıkların geçtiğimiz yıl 1,4 santigrat derece daha yüksek olduğu aktarıldı.
Özellikle Mart ayında Türkiye’nin doğusundaki sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 santigrat derece üzerinde olduğu bildirilirken, ülke genelinde Eylül ve Ekim aylarında ise bunun 3 santigrat derece olduğu vurgulandı.
Raporda Güney Kafkasya ülkeleri Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan’da ise ortalama sıcaklıkların geçtiğimiz yıl 2 santigrat daha yüksek olduğu bildirildi.
Türkiye’de 2020 yılı boyunca yıllık ortalamanın yüzde 87’si kadar yağış görüldüğü aktarılan raporda, Mart ve Nisan aylarında normalin 1,7 katı daha fazla yağış görüldüğü belirtildi.
Türkiye’de Temmuz ve Ağustos aylarında ise normalin 5’te biri yağış görüldüğü ve büyük bir kuraklık yaşandığı aktarıldı.