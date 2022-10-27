İngiliz halkı Hint kökenli Başbakan Rishi Sunak hakkında ne düşünüyor?

Aileen, Sunak'ın diğer birçok topluluğun desteğini alabileceğini belirtti ve "Ülke için ihtiyacımız olan para konusunda kendi yolunu biliyor gibi görünüyor ve bu iyi olacak" ifadesini kullandı.



İngiltere'nin yeni liderinin "yeterince İngiliz" olmadığı yönündeki eleştirilere ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine ise Aileen, şu yorumda bulundu:



"Bence değerlendirme liyakatine göre olmalı. İyi bir iş yaparsa, ülkenin mali durumunu iyileştirebilirse ve insanlara bakabilirse, farklı toplulukları bir araya getirebilir ve bu faydalı olacaktır yani (eleştirilerin) bir anlamı yok. Başbakan olarak Asyalı birinin olması, sürpriz oldu ama bu neredeyse İngiliz İmparatorluğu'nun bir şekilde tersine dönmesi gibi bir şey. Bence bazı iyi nitelikleri ve iyi etkileri olabilir."