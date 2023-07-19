İngiliz kadın Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı oteli dolandırdı: Eski bilekliğiyle sınırsız yedi, içti

"BİLEKLİKLERİMİZİ KONTROL ETMEDİLER"

Başta çocuklara şaka yapıyordum ama sonra bunu gerçekten yaptım. Kuşadası’na ikinci gidişimizde kaldığımız temizdi ama biz tatile gittiğimizde her şey dahil beş yıldızlı ya da en az dört yıldızlı otellere gideriz. Lüks otele girdiğimde bilekliklerimizi kontrol etmediler. Bileklikler üzerimizde olduğu için kimse kontrol etmedi çünkü taktığımızı görebiliyorlardı. Oğlum bunun oldukça komik olduğunu düşündü. Ne zaman bir şeyler yesek, ‘Bedava cips, bedava yemek’ diyordu.” ifadelerini kullandı.