İngiliz kadın Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı oteli dolandırdı: Eski bilekliğiyle sınırsız yedi, içti
İngiliz Roxanne Balciunas, iki çocuğu ile birlikte Aydın’ın Kuşadası ilçesinde tesise ait eski bir bilekliği takarak 5 yıldızlı bir otelin tüm imkanlarından ücretsiz bir şekilde yararlandı. "Her şey dahil" kapsamında tüm içecekleri ve yiyecekleri sınırsız bir şekilde yararlanan kadın otelin havuzunda da günler boyunca keyif yaptığı anları TikTok hesabında paylaştı. Balciunas'ın hareketi sosyal medyada tartışmalara yol açtı.
İngiltere’nin Sheffield kentinden 39 yaşındaki Roxanne Balciunas, bu yılın Mayıs ayında ailesiyle birlikte her şey dahil bir tatil için Kuşadası’ndaki 5 yıldızlı bir otelde kaldı.