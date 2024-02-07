İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi: Kral ölürse ne olacak?

Planın ilk aşamasına göre Kral Charles'ın öldüğü gün ailesine ve ardından başbakana bilgi verilecek.

Haber daha sonra Kral Charles'ın devlet başkanı olduğu İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerine ve son olarak da basın birliğine gidecek.

Daha sonra ise Kral Charles öldüğünde tıpkı Kraliçe'de olduğu gibi Buckingham Sarayı'nın kapısına bir not yapıştırılacak. Bayraklar da Kraliçe için olduğu gibi yarıya indirilecek.