İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi: Kral ölürse ne olacak?
Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından, oğlu 3. Charles kral olarak tahta geçti. Buckingham Sarayı, geçtiğimiz günlerde prostat büyümesi nedeniyle hastaneye yatırılan Kral Charles'ın kanser hastası olduğunu açıkladı. Kralın 74 yaşında ve resmi olarak hasta olduğu göz önüne alındığında, oğlu Prens William'ı İngiltere Kralı olarak görmemiz kaçınılmaz gözüküyor. Kralın ölümünden sonra yaşanacak sürece dair "Menai Köprüsü Operasyonu" kod adıyla ayrıntılı bir plan olduğu da ortaya çıktı. İşte bu acil durum planı hakkında bilinmesi gerekenler...
Kral Charles'ın ölümü ve cenazesine ilişkin planlar adını Galler'deki bir asma köprüden alıyor ve "Menai Köprüsü Operasyonu" olarak anılıyor.
Daha önce bu tarz bir acil durum planını Kraliçe Elizabeth öldüğünde görmüştük.
Kraliçenin ölümünün ardından haber "Londra Köprüsü yıkıldı" ifadesiyle yayıldı ve kraliçenin ölümünün ardından geçecek günlerin detaylı olarak planlandığı ortaya çıktı.