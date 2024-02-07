İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi: Kral ölürse ne olacak?

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından, oğlu 3. Charles kral olarak tahta geçti. Buckingham Sarayı, geçtiğimiz günlerde prostat büyümesi nedeniyle hastaneye yatırılan Kral Charles'ın kanser hastası olduğunu açıkladı. Kralın 74 yaşında ve resmi olarak hasta olduğu göz önüne alındığında, oğlu Prens William'ı İngiltere Kralı olarak görmemiz kaçınılmaz gözüküyor. Kralın ölümünden sonra yaşanacak sürece dair "Menai Köprüsü Operasyonu" kod adıyla ayrıntılı bir plan olduğu da ortaya çıktı. İşte bu acil durum planı hakkında bilinmesi gerekenler...

İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi: Kral ölürse ne olacak? - 1

Kral Charles'ın ölümü ve cenazesine ilişkin planlar adını Galler'deki bir asma köprüden alıyor ve "Menai Köprüsü Operasyonu" olarak anılıyor.

Daha önce bu tarz bir acil durum planını Kraliçe Elizabeth öldüğünde görmüştük.

Kraliçenin ölümünün ardından haber "Londra Köprüsü yıkıldı" ifadesiyle yayıldı ve kraliçenin ölümünün ardından geçecek günlerin detaylı olarak planlandığı ortaya çıktı.

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İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi: Kral ölürse ne olacak? - 2

KRALIN ÖLDÜĞÜ GÜN NE OLACAK?

Kral Charles'ın cenazesine ilişkin düzenlemeler, eski Kraliyet Koruma Görevlisi Simon Morgan'a göre resmi olarak Kral ilan edildikten hemen sonra planlanmaya başladı.

Morgan, 20 Eylül 2022'de Today'e yaptığı açıklamada, "Maalesef yarın sabahtan itibaren Menai Köprüsü Operasyonu için planlama ciddi bir şekilde başlayacak" dedi.

"Menai Köprüsü Operasyonu"nun ayrıntıları henüz sızdırılmadı, ancak muhtemelen Kraliçe'nin ölümünde kullanılan kod adı "Londra Köprüsü Operasyonu" olan plana çok benzeyecek.

İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi: Kral ölürse ne olacak? - 3

Planın ilk aşamasına göre Kral Charles'ın öldüğü gün ailesine ve ardından başbakana bilgi verilecek.

Haber daha sonra Kral Charles'ın devlet başkanı olduğu İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerine ve son olarak da basın birliğine gidecek.

Daha sonra ise Kral Charles öldüğünde tıpkı Kraliçe'de olduğu gibi Buckingham Sarayı'nın kapısına bir not yapıştırılacak. Bayraklar da Kraliçe için olduğu gibi yarıya indirilecek.

İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi: Kral ölürse ne olacak? - 4

WILLIAM ANINDA KRAL OLACAK

Prens William'ın taç giyme töreni, babasının vefatından sonra aylarca gerçekleşmeyecek ancak Charles öldüğü anda yeni Kral olarak ilan edilecek.

William muhtemelen aynı gün ulusa bir konuşma yapacak ve hızla hükümet yetkilileriyle görüşmelere başlayacak.

İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi: Kral ölürse ne olacak? - 5

Bu arada Kral Charles'ın naaşı Buckingham Sarayı'nın taht odasından Westminster Hall'a taşınacak.

Kral Charles'ın cenaze töreni ölümünden yaklaşık dokuz gün sonra gerçekleşecek.

Kraliçe'nin cenazesi ise ölümünden 11 gün sonra düzenlenmişti.

Cenaze töreninin ardından Kral 3. Charles Windsor Kalesi'nde bulunan Kral George VI Anıt Şapeli'ndeki "kraliyet mezarlığına" defnedilecek.

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