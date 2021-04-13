İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı

DEVAM EDEN YASAKLAR

İngiltere’de ülke dışına seyahat yasağı ise iş, eğitim, yasal yükümlülükler, oy kullanma, mülklerin taşınması, satılması, kiralanması, çocuk bakımı, doğumda hazır bulunmak, ölmek üzere olan bir akraba veya yakın arkadaşı ziyaret etmek, cenaze töreni, evlenmek veya yakın bir akrabanın düğününe katılmak, tıbbi randevular gibi istisnaların dışında devam edecek.

Bu durumu ihlal edenlere 5 bin sterline kadar para cezası verilebilecek.

İŞTE YASAKLARIN KALKTIĞI İNGİLTERE’DEN GÖRÜNTÜLER..