İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı

İngiltere'de Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında sağlanan başarı sonrası karantina kısıtlamaları kaldırıldı. 5 Ocak’tan bu yana devam eden “ulusal karantina" kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında mağaza, berber, spor salonları ve kütüphaneler 97 günün ardından yeniden hizmete girdi.

ntv.com.tr 13.04.2021 - 10:33

İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı - 1

İngiltere’de hükümetin Covid-19 önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıkladığı 4 aşamalı yol haritasına göre, geçtiğimiz gün normalleşme başladı.

İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı - 2

Normalleşmenin ikinci aşamasıyla birlikte temel ihtiyaç malzemeleri satanlar işletmeler yeniden açılacağı belirtildi.

İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı - 3

İkinci aşamada berberler, mağazalar, kütüphaneler yeniden açılacak, restoran ve barların açık mekanlarında müşterilerine servis yapmasına izin verilecek.

İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı - 4

Spor salonları ve kapalı yüzme havuzları, hayvanat bahçeleri, toplum merkezleri ve açık eğlence mekanları faaliyet göstermeye başlayacak.

İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı - 5

Ülke içinde seyahatler yeniden başlayacak, aynı hane üyelerinin birlikte seyahat etmesi serbest olacak.

İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı - 6

Kısıtlamaların hafifletilmesi kapsamında düğün ve nişan merasimlerinin 15 kişiyle, cenaze törenlerinin de 30 kişiyle yapılmasına izin verilecek.

İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı - 7

Restoranların ve barların iç mekanlarında müşteri ağırlanmasına müsaade edilmeyecek.

İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı - 8

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ AŞAMADA NELER VAR?

17 Mayıs'tan itibaren başlayacak 3. aşamada, vatandaşlar, açık alanlarda 30 kişiye kadar, kapalı alanlarda da 6 kişiye kadar bir araya gelebilecek, restoran ve barlar iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacak.

 

İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı - 9

Müze, tiyatro ve sinema gibi iç mekan eğlence alanları açılacak, katılımcı sayısı sınırlı tutulmak üzere açık hava etkinliklerine izin verilecek.

İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı - 10

Konaklama sektörü yeniden hizmet verebilecek, düğünlere 30'a kadar kişinin katılımı serbest hale gelecek.

İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı - 11

21 Haziran'da uygulanacak dördüncü aşamada ise Covid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmalar kaldırılacak.

İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı - 12

DEVAM EDEN YASAKLAR

İngiltere’de ülke dışına seyahat yasağı ise iş, eğitim, yasal yükümlülükler, oy kullanma, mülklerin taşınması, satılması, kiralanması, çocuk bakımı, doğumda hazır bulunmak, ölmek üzere olan bir akraba veya yakın arkadaşı ziyaret etmek, cenaze töreni, evlenmek veya yakın bir akrabanın düğününe katılmak, tıbbi randevular gibi istisnaların dışında devam edecek.

Bu durumu ihlal edenlere 5 bin sterline kadar para cezası verilebilecek.

İŞTE YASAKLARIN KALKTIĞI İNGİLTERE’DEN GÖRÜNTÜLER..

İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı - 13

Bu durumu ihlal edenlere 5 bin sterline kadar para cezası verilebilecek.

İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı - 14

İŞTE YASAKLARIN KALKTIĞI İNGİLTERE’DEN GÖRÜNTÜLER..

İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı - 15
İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı - 16
İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı - 17
İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı - 18
İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı - 19
İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı - 20
İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı - 21
İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı - 22
İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı - 23
İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı - 24
İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı - 25
İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı - 26
İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı - 27
İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı - 28
İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı - 29
İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı, sokaklar ve kafeler doldu taştı - 30

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