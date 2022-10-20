İngiltere'de istifa eden Liz Truss'ın yerine kim geçecek?

RISHI SUNAK

Rishi Sunak: 42 yaşında, Eski Hazine Bakanı.

-Hint kökenli doktor bir babanın ve eczacı bir annenin oğlu.

-Yükselişi Theresa May hükümetinde aldığı bakan yardımcılığı göreviyle başladı.

-Johnson hükümetinde Hazine Bakanlığı görevine getirilerek maliyenin sorumluluğu verildi.

-Johnson’ın en güçlü destekçisiydi, daha sonra ekonomik yaklaşımlarının çok farklı olduğunu söyleyerek istifa etti.

-Eşinin vergi ödememesi nedeniyle eleştirildi.