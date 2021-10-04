İngiltere’de petrol krizi: Benzin tedariği için ordu görevde

Başbakan Boris Johnson hükümetinin Ekonomi Bakanı Rishi Sunak, ‘’Ekstra önlem olarak fazladan şoförler aldık. Durum bir haftadır günden güne iyiye gidiyor. Talep normal seviyelere daha fazla yaklaştıkça her şey kendiliğinden yoluna girecek’’ diye açıklamada bulundu.