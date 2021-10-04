İngiltere’de petrol krizi: Benzin tedariği için ordu görevde

İngiltere’de benzin tedarik zincirindeki yaşanan aksaklıkları çözmek için askeri personel devreye girdi. İlk etapta 65 askeri personel şoför olarak çalışmaya başlayacak, sonrasında bu sayı 100'e çıkacak.

ntv.com.tr 04.10.2021 - 15:25 | Son Güncelleme : 04.10.2021 - 15:35

İngiltere’de petrol krizi: Benzin tedariği için ordu görevde - 1

İngiltere’deki tedarik zinciri krizini çözüme ulaştırmak amacıyla ordudan ve Kraliyet Hava Kuvvetleri’nden (RAF) yaklaşık 200 askeri personel görevlendirildi.

İngiltere’de petrol krizi: Benzin tedariği için ordu görevde - 2

ASKERİ PERSONELE EĞİTİM VERİLDİ

Bu personellerden ilk etapta 65’ten fazlası şoför olarak çalışmaya başlayacak, sonrasında ise sayı 100'e çıkacak.

İngiltere’de petrol krizi: Benzin tedariği için ordu görevde - 3

Güvenli taşımanın sağlanması adına askeri personele benzin taşımacılık firması tarafından başlangıç eğitimi verildiği belirtildi.

İngiltere’de petrol krizi: Benzin tedariği için ordu görevde - 4

Öte yandan özellikle ülkenin güneydoğusunda ve Londra’da yaşanan tedarik sorununda ordunun müdahalede geç kalması ise eleştiriye neden oldu.

İngiltere’de petrol krizi: Benzin tedariği için ordu görevde - 5

NE OLMUŞTU?

Brexit ve Covid-19 pandemisinin etkisiyle 10 günden uzun süredir İngiltere’nin tedarik zinciri sorunu kırmız etten kümes hayvanlarına,  petrolden ilaca ve süte kadar çok sayıda ürünün tedarik edilmesini zorlaştırdı.

İngiltere’de petrol krizi: Benzin tedariği için ordu görevde - 6

ŞEHİRLERE KAOS HAKİM OLDU

Aynı anda tüketicilerin panikle satın alma ya yönelmesi büyük şehirlerde kaosa yol açtı. Benzin istasyonlarının başında kavgalar olurken elinde su bidonlarıyla yakıt almayı bekleyenlerin metrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü.

İngiltere’de petrol krizi: Benzin tedariği için ordu görevde - 7

Başbakan Boris Johnson hükümetinin Ekonomi Bakanı Rishi Sunak, ‘’Ekstra önlem olarak fazladan şoförler aldık. Durum bir haftadır günden güne iyiye gidiyor. Talep normal seviyelere daha fazla yaklaştıkça her şey kendiliğinden yoluna girecek’’ diye açıklamada bulundu.

İngiltere’de petrol krizi: Benzin tedariği için ordu görevde - 8

Bakanlar benzin krizininin Brexit’le ilgili olmadığını ve şoför bulmanın küresel bir sorun olduğunu iddia etseler de Avrupa ülkelerinde benzin kuyruklarına rastlanmadığı görülüyor.

İngiltere’de petrol krizi: Benzin tedariği için ordu görevde - 9
İngiltere’nin güneyinde ve Londra’da hâlâ iki düzine kadar benzin istasyonunun kapalı olduğu bildirilirken şoförler istasyonların önünde kuyruk oluşturmaya devam ediyor.
İngiltere’de petrol krizi: Benzin tedariği için ordu görevde - 10
İngiltere’de petrol krizi: Benzin tedariği için ordu görevde - 11

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