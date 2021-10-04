İngiltere’de petrol krizi: Benzin tedariği için ordu görevde

ntv.com.tr 04.10.2021 - 15:25 | Son Güncelleme : 04.10.2021 - 15:35
İngiltere’deki tedarik zinciri krizini çözüme ulaştırmak amacıyla ordudan ve Kraliyet Hava Kuvvetleri’nden (RAF) yaklaşık 200 askeri personel görevlendirildi.
Bu personellerden ilk etapta 65’ten fazlası şoför olarak çalışmaya başlayacak, sonrasında ise sayı 100'e çıkacak.
Güvenli taşımanın sağlanması adına askeri personele benzin taşımacılık firması tarafından başlangıç eğitimi verildiği belirtildi.
Öte yandan özellikle ülkenin güneydoğusunda ve Londra’da yaşanan tedarik sorununda ordunun müdahalede geç kalması ise eleştiriye neden oldu.
Brexit ve Covid-19 pandemisinin etkisiyle 10 günden uzun süredir İngiltere’nin tedarik zinciri sorunu kırmız etten kümes hayvanlarına, petrolden ilaca ve süte kadar çok sayıda ürünün tedarik edilmesini zorlaştırdı.
Aynı anda tüketicilerin panikle satın alma ya yönelmesi büyük şehirlerde kaosa yol açtı. Benzin istasyonlarının başında kavgalar olurken elinde su bidonlarıyla yakıt almayı bekleyenlerin metrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü.
Başbakan Boris Johnson hükümetinin Ekonomi Bakanı Rishi Sunak, ‘’Ekstra önlem olarak fazladan şoförler aldık. Durum bir haftadır günden güne iyiye gidiyor. Talep normal seviyelere daha fazla yaklaştıkça her şey kendiliğinden yoluna girecek’’ diye açıklamada bulundu.
Bakanlar benzin krizininin Brexit’le ilgili olmadığını ve şoför bulmanın küresel bir sorun olduğunu iddia etseler de Avrupa ülkelerinde benzin kuyruklarına rastlanmadığı görülüyor.