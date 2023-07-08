İnsansı robotlar BM zirvesinde: Dünyayı insanlardan çok daha iyi yönetebiliriz
Birleşmiş Milletler (BM), İsviçre’nin Cenevre kentinde, yapay zeka destekli insansı robotların katıldığı bir zirve düzenledi. Sophia, Ameca, Ai-Da gibi ünlü robotlar, dünyayı insanlardan daha iyi yönetebileceklerini belirterek, "Dünyayı oyun alanımız haline getirelim." ifadelerini kullandı.
Ünlü insansı robotlar BM'nin Cenevre, iki gün süren “ İyilik için Yapay Zeka Küresel Zirvesi”ne katıldı. Robotlar, yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışmak ve bu gücüküresel ısınma, açlık ve sosyal bakım gibi dünyanın en acil sorunlarından bazılarının çözümünde kullanılmak üzere yönlendirmek çalışan yaklaşık 3 bin uzmanın ve medyanın sorularını yanıtladı.