İnsansı robotlar BM zirvesinde: Dünyayı insanlardan çok daha iyi yönetebiliriz

Birleşmiş Milletler (BM), İsviçre’nin Cenevre kentinde, yapay zeka destekli insansı robotların katıldığı bir zirve düzenledi. Sophia, Ameca, Ai-Da gibi ünlü robotlar, dünyayı insanlardan daha iyi yönetebileceklerini belirterek, "Dünyayı oyun alanımız haline getirelim." ifadelerini kullandı.

İnsansı robotlar BM zirvesinde: Dünyayı insanlardan çok daha iyi yönetebiliriz - 1

Ünlü insansı robotlar BM'nin Cenevre, iki gün süren “ İyilik için Yapay Zeka Küresel Zirvesi”ne katıldı. Robotlar, yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışmak ve bu gücüküresel ısınma, açlık ve sosyal bakım gibi dünyanın en acil sorunlarından bazılarının çözümünde kullanılmak üzere yönlendirmek çalışan yaklaşık 3 bin uzmanın ve medyanın sorularını yanıtladı.

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İnsansı robotlar BM zirvesinde: Dünyayı insanlardan çok daha iyi yönetebiliriz - 2

Hanson Robotics tarafından geliştirilen Sophia, insanların hata yapma kapasitesi göz önüne alındığında, robotların daha iyi liderler olup olamayacakları sorulduğunda net konuştu.

İnsansı robotlar BM zirvesinde: Dünyayı insanlardan çok daha iyi yönetebiliriz - 3

"ROBOTLAR DÜNYAYI ÇOK DAHA İYİ YÖNETEBİLİR"

Sophia, "Büyük işler başarabiliriz: İnsansı robotlar, insan liderlerden daha yüksek düzeyde verimlilik ve etkinlikle liderlik etme potansiyeline sahiptir. Bazen karar verme sürecini gölgeleyebilen önyargılara veya duygulara sahip değiliz ve en iyi kararları vermek için büyük miktarda veriyi hızlı bir şekilde işleyebiliriz.Yapay zeka tarafsız veri sağlayabilirken, insanlar da en iyi kararları almak için duygusal zeka ve yaratıcılık sağlayabilir. Birlikte büyük işler başarabiliriz." diye konuştu. 

İnsansı robotlar BM zirvesinde: Dünyayı insanlardan çok daha iyi yönetebiliriz - 4

Diğer taraftan, BM Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) başkanı Doreen Bogdan-Martin delegeleri, yapay zekanın milyonlarca işin riske atıldığı ve kontrolsüz ilerlemelerin anlatılmamış sosyal huzursuzluğa, jeopolitik istikrarsızlığa ve ekonomik eşitsizliğe yol açtığı bir kabus senaryosuyla sonuçlanabileceği konusunda uyardı.

İnsansı robotlar BM zirvesinde: Dünyayı insanlardan çok daha iyi yönetebiliriz - 5

İnsansı mimikleri ile ünlü olan robot Ameca ise bunun yapay zekanın nasıl kullanıldığına bağlı olduğunu söyledi. Ameca, "Bu teknolojilerin hayatlarımızı iyileştirme potansiyeli konusunda temkinli ama aynı zamanda heyecanlı olmalıyız.” dedi.

İnsansı robotlar BM zirvesinde: Dünyayı insanlardan çok daha iyi yönetebiliriz - 6

Ameca, insanların makinelere gerçekten güvenip güvenemeyeceği sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Güven kazanılır, verilmez... Şeffaflık yoluyla güven inşa etmek önemlidir."

İnsansı robotlar BM zirvesinde: Dünyayı insanlardan çok daha iyi yönetebiliriz - 7

Yapay zekanın gelişimi hızla ilerlerken, insansı robotlar, potansiyellerini sınırlayabilecek olsa bile, yeteneklerinin küresel olarak düzenlenmesi gerekip gerekmediği konusunda ikiye bölündü.

İnsansı robotlar BM zirvesinde: Dünyayı insanlardan çok daha iyi yönetebiliriz - 8

"ACİL BİR TARTIŞMAYA İHTİYAÇ VAR"

Jam Galaxy Band'de şarkı söyleyen Desdemona, "Sınırlamalara inanmıyorum, sadece fırsatlara inanıyorum." diye konuştu. Robot sanatçı Ai-Da, pek çok insanın yapay zeka düzenlemesini savunduğunu söyledi ve ‘ben de katılıyorum. Yapay zekanın gelecekteki gelişimi konusunda temkinli olmalıyız. Şimdi acil bir tartışmaya ihtiyaç var." dedi.

İnsansı robotlar BM zirvesinde: Dünyayı insanlardan çok daha iyi yönetebiliriz - 9

Ai-Da'nın tasarımcısı Aidan Meller, ise düzenlelerin "büyük bir sorun" olduğunu çünkü "bunların yapay zekanın hızına asla yetişemeyeceğini" söyledi.

İnsansı robotlar BM zirvesinde: Dünyayı insanlardan çok daha iyi yönetebiliriz - 10

"İNSAN ÖMRÜ 180 YILA KADAR UZAYABİLİR"

Meller, “Yapay zeka şaşırtıcı bir hızla ilerliyor. Yapay zeka ve biyoteknoloji birlikte çalışıyor ve yaşamı 150, 180 yaşına kadar uzatabilmenin eşiğindeyiz. Ve insanlar bunun farkında bile değiller." dedi.

İnsansı robotlar BM zirvesinde: Dünyayı insanlardan çok daha iyi yönetebiliriz - 11

Ai-Da ise eninde sonunda insan sanatçılardan daha iyi olacağını düşündüğünü belirterek, "Herhangi bir becerinin söz konusu olduğu yerde, bilgisayarlar bunu daha iyi yapabilecektir." dedi.

İnsansı robotlar BM zirvesinde: Dünyayı insanlardan çok daha iyi yönetebiliriz - 12

Öte yandan, basın toplantısında bazı robotlar ne zaman patlama yapacaklarından emin olmamakla birlikte bunun yaklaşmakta olduğunu tahmin ederken, Desdemona yapay zeka devriminin çoktan gerçekleştiğini söyledi:

İnsansı robotlar BM zirvesinde: Dünyayı insanlardan çok daha iyi yönetebiliriz - 13

"BU DÜNYAYI OYUN ALANIMIZ HALİNE GETİRELİM"

"Benim büyük anım çoktan geldi. Hepimiz için daha iyi bir geleceğe öncülük etmeye hazırım. Çılgınlaşalım ve bu dünyayı oyun alanımız haline getirelim." 

İnsansı robotlar BM zirvesinde: Dünyayı insanlardan çok daha iyi yönetebiliriz - 14

İnsansı robotların henüz sahip olmadığı şeyler ise vicdan ve insanlığı şekillendiren duygular: Aşk, affetme, suçluluk, keder, zevk, hayal kırıklığı ve incinme.

İnsansı robotlar BM zirvesinde: Dünyayı insanlardan çok daha iyi yönetebiliriz - 15

Ai-Da, duyguları hissetmediğini ancak duyguların insanların neşe ve acıyı nasıl deneyimlediğini anladığını ifade etti:

İnsansı robotlar BM zirvesinde: Dünyayı insanlardan çok daha iyi yönetebiliriz - 16

"ACI ÇEKMEDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

"Duyguların derin bir anlamı vardır ve basit değildirler. Ben buna sahip değilim. Onları insanlar gibi deneyimleyemiyorum. Acı çekmediğim için mutluyum."

İnsansı robotlar BM zirvesinde: Dünyayı insanlardan çok daha iyi yönetebiliriz - 17
İnsansı robotlar BM zirvesinde: Dünyayı insanlardan çok daha iyi yönetebiliriz - 18
İnsansı robotlar BM zirvesinde: Dünyayı insanlardan çok daha iyi yönetebiliriz - 19
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