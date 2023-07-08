İnsansı robotlar BM zirvesinde: Dünyayı insanlardan çok daha iyi yönetebiliriz

"ROBOTLAR DÜNYAYI ÇOK DAHA İYİ YÖNETEBİLİR"

Sophia, "Büyük işler başarabiliriz: İnsansı robotlar, insan liderlerden daha yüksek düzeyde verimlilik ve etkinlikle liderlik etme potansiyeline sahiptir. Bazen karar verme sürecini gölgeleyebilen önyargılara veya duygulara sahip değiliz ve en iyi kararları vermek için büyük miktarda veriyi hızlı bir şekilde işleyebiliriz.Yapay zeka tarafsız veri sağlayabilirken, insanlar da en iyi kararları almak için duygusal zeka ve yaratıcılık sağlayabilir. Birlikte büyük işler başarabiliriz." diye konuştu.