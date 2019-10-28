Irak'taki gösteriler 4'üncü gününde büyüyerek sürüyor

Anadolu Ajansı 28.10.2019 - 13:06
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Irak'ın başkenti Bağdat'taki üniversitelerde tatil ilan edilmemesine rağmen dersler yapılmadı.
Öğrenciler sabah saatlerinde geldikleri okullarının kapısından içeri girmeyerek başkentte gösterilerin merkezi haline gelen Tahrir Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.
Bağdat sokaklarında konuşlanan güvenlik güçleri ise Tahrir Meydanı'na çıkan birçok yolu trafiğe kapattı.
Üniversite öğrencilerine göz yaşartıcı gazla müdahale eden güvenlik güçlerinin, Tahrir Meydanı'nda toplanan grupları dağıtmak için müdahaleleri de devam ediyor.
Bağdat'ta süren gösteriler nedeniyle birçok devlet kurumunda iki gündür mesai yapılamıyor.
Öte yandan Başbakan Adil Abdulmehdi'nin Askeri Başdanışmanı Abdulkerim Halaf, üniversite yönetimlerine tepki gösterdi.
Halaf, yaptığı basın açıklamasında üniversite öğrencilerinin sokağa çıkmasına izin veren üniversite yönetimlerinin cezalandırılacağını ifade etti.
Irak Parlamentosu'na bağlı İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Bağdat ve ülkenin orta ve güney kentlerindeki son 3 günde meydana gelen protestolar sırasında ölenlerin sayısının 74'e ulaştığı kaydedildi.
Açıklamada, gösterici ve güvenlik görevlilerinden olmak üzere yaralı sayısının ise 3654 olduğu belirtildi.
Komiserlik, güvenlik güçlerini Bağdat, Meysan, Basra ve Zikar vilayetlerindeki protestoların dağıtılmasında göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmakla suçladı.
Ayrıca Basra, Zikar ve Babil vilayetlerinde 153 kişinin gözaltına alındığı 123'ünün serbest bırakıldığı ifade edildi.
Irak Komünist Partisi üyeleri ve Sairun Koalisyonu milletvekilleri Raid Fehmi ve Hayfa el-Emin düzenledikleri ortak basın toplantısında, ülkede devam eden gösterilerdeki taleplerin hükümet tarafından yerine getirilmemesi nedeniyle görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.
Öte yandan Irak Meclisi Basra Milletvekili Muzahim Temimi ile eski Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu Milletvekili Taha Difai de aynı gerekçeyle istifa ettiğini açıkladı.
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin farklı bölgelerinde gösteriler düzenliyor.