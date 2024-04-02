İran Konsolosluğu'na saldırı: Yüzlerce kişi sokaklara döküldü
İran'ın başkenti Tahran'da yüzlerce kişi, İsrail'in Suriye’nin başkenti Şam’daki İran’a ait konsolosluk binasına düzenlediği ve 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etmek için sokaklara döküldü.
İsrail, Suriye'nin başkanti Şam'daki İran'a ait konsolosluk binasına hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda aralarında Devrim Muhafızları Ordusu Suriye ve Lübnan’dan sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Muhammed Rıza Zahedi’nin de bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.