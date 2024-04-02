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İran Konsolosluğu'na saldırı: Yüzlerce kişi sokaklara döküldü

İran'ın başkenti Tahran'da yüzlerce kişi, İsrail'in Suriye’nin başkenti Şam’daki İran’a ait konsolosluk binasına düzenlediği ve 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etmek için sokaklara döküldü.

İran Konsolosluğu'na saldırı: Yüzlerce kişi sokaklara döküldü - 1

İsrail, Suriye'nin başkanti Şam'daki İran'a ait konsolosluk binasına hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda aralarında Devrim Muhafızları Ordusu Suriye ve Lübnan’dan sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Muhammed Rıza Zahedi’nin de bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.

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İran Konsolosluğu'na saldırı: Yüzlerce kişi sokaklara döküldü - 2

İran'ın başkenti Tahran'da yüzlerce kişi saldırıyı protesto etmek için sokaklara döküldü.

İran Konsolosluğu'na saldırı: Yüzlerce kişi sokaklara döküldü - 3

Tahran’daki Filistin Meydanı’nda toplanan öfkeli kalabalık, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami’ye seslenerek, "Selami, İran'dan Golan’ı füzeler ile vur", “Devrim Muhafızları füzeye füzeyle karşılık ver”, “İsrail yok olacak, Filistin kazanacak” sloganları attı.

İran Konsolosluğu'na saldırı: Yüzlerce kişi sokaklara döküldü - 4

Suriye'de faaliyet gösteren İran destekli Fatimiyyun Tugayları, Hizbullah ve Filistin’e ait bayrakların dalgalandığı gösteride “Kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD” ve “İntikam, intikam” , “İsrail, senin düşmanın benim” yazılı pankartlar taşındı.

İran Konsolosluğu'na saldırı: Yüzlerce kişi sokaklara döküldü - 5

İsrail'in hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu Suriye ve Lübnan’dan sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Zahedi ve Zahedi’nin yardımcılarından Muhammed Hacı Rahimi ile Hüseyin Aminullah hayatını kaybetmişti.

İran Konsolosluğu'na saldırı: Yüzlerce kişi sokaklara döküldü - 6
İran Konsolosluğu'na saldırı: Yüzlerce kişi sokaklara döküldü - 7
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