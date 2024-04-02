İran Konsolosluğu'na saldırı: Yüzlerce kişi sokaklara döküldü

Suriye'de faaliyet gösteren İran destekli Fatimiyyun Tugayları, Hizbullah ve Filistin’e ait bayrakların dalgalandığı gösteride “Kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD” ve “İntikam, intikam” , “İsrail, senin düşmanın benim” yazılı pankartlar taşındı.