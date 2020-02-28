İran Sağlık Bakanı'ndan corona virüs uyarısı (Corona virüste son durum)

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19), dünya genelinde 83 binden fazla kişiye bulaştı. Virüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 854 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'nin komşuları Azerbeycan, İran, Yunanistan, Irak ve Gürcistan'da corona virüs vakaları tespit edildi. İran Sağlık Bakanı, ülkedeki yeni tip corona virüs vakalarının gelecek hafta zirveye çıkacağını söyledi. Meksika'da ilk vaka tespit edildi. Avrupa'daki corona virüsü vakaları ise belirgin bir şekilde yükseldi. Diğer taraftan, Çinli uzmanlar, Covid-19 bulaşan bir hastanın gözyaşında ve konjunktival salgısında yeni tip koronavirüse rastlandığını açıkladı.

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AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 28.02.2020 - 18:09

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 83 bini geçti. Yeni tip corona virüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor: "Güney Kore 2 bin 22, Japonya 918, İtalya 650, İran 254, Singapur 96, ABD 60, Kuveyt 45, Tayland 40, Fransa 38, Bahreyn 33, Avustralya 23, Malezya 23, Almanya 21, Birleşik Arap Emirlikleri 19, İspanya 17, Vietnam 16, İngiltere 15, Kanada 14, İsveç 7, Irak 6, Umman 6, Rusya 5, İsviçre 5, Hindistan 3, Filipinler 3, Hırvatistan 3, Yunanistan 3, İsrail 3, Lübnan 3, Avusturya 2, Pakistan 2, Finlandiya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, Mısır 1, Afganistan 1, Azerbeycan 1, Brezilya 1, Gürcistan 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Hollanda 1, Romanya 1, Norveç 1, Danimarka 1, Yeni Zelanda 1."

TÜRKİYE VİRÜS KUŞATMASINDA İran başta olmak üzere Türkiye'nin komşuları Irak, Yunanistan ve Gürcistan'dan yeni Corona virüs vaka haberleri geliyor.

GÜRCİSTAN'DA VAKA SAYISI 2'YE YÜKSELDİ Gürcistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi Başkanı Amiran Gamkrelidze, ülkesinde ikinci Covid-19 vakasının tespit edildiğini bildirdi. Gamkrelidze, virüsün, İtalya'ya turist olarak giden ve ülkesine dönen bir Gürcü vatandaşında görüldüğünü söyledi. Ülkede ilk vaka 26 Şubat'ta tespit edilmişti.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 34'E YÜKSELDİ İran'da corona virüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı ülke genelinde 34'e vaka sayısı da 388'e yükseldi. İRAN'DA 4 MİLLETVEKİLİ DAHA CORONA VİRÜSE YAKALANDI

İRAN SAĞLIK BAKANI'NDAN KORKUTAN UYARI İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkedeki yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının gelecek hafta zirveye çıkacağını ancak herhangi bir kenti karantinaya almayı düşünmediklerini söyledi. Nemeki, başkent Tahran'da düzenlenen Korona ile Mücadele Merkezi toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, salgının önlenmesi için önemli kararlar aldıklarını belirtti.

Ülkedeki hastanelerin tüm birimleriyle hazırlandığını aktaran Nemeki, "Ancak önümüzde zor bir haftanın olacağı bir gerçek. Ulusal ve uluslararası epidemiyolojik gözlemler, hastalığın yayılmasının önümüzdeki günlerde ve gelecek hafta zirveye çıkacağını gösteriyor." dedi.

Zorunlu olmadıkça halkın seyahatlerden kaçınmasını isteyen İranlı bakan, ülkede şüpheli görülen kişilerin 14 gün karantinaya alınacağını ve bu konuda Silahlı Kuvvetler personelinin de kendilerine yardımcı olacağını ifade etti.

EĞİTİME 3 GÜN ARA Nemeki, önlemler doğrultusunda ülke genelinde eğitime de ara verileceğini belirterek şöyle devam etti: "Tüm ülkede okulların 3 gün tatil edilmesine karar verildi. Üniversiteler de hafta sonuna kadar tatil olacak ancak öğretim üyeleri görevlerinin başında olacak ve eğitim uzaktan gerçekleştirilecek."

Halka, yetkililerin salgını önleme çabalarına yardımcı olma ve tavsiyelere uyma çağrısında bulunan Nemeki, "Şehirlerin karantinaya alınmasını bilimsel bir yöntem olarak kabul etmiyoruz ancak vatandaşların gidiş-gelişlerinin kontrolünü sıkılaştırma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

MEKSİKA'DA İLK VAKA Güney Amerika ülkesi Brezilya'da iki gün önce ilk yeni tip corona virüs (Covid-19) vakasının görülmesinin ardından Meksika'da da ilk vakalar kayıtlara girdi. Meksika Sağlık Bakanı Yardımcısı Hugo Lopez Gatell, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına yakalananlardan birinin başkent Meksiko'da, diğerinin ülkenin kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinde olduğunu açıkladı. Gatell, covid-19 virüsüne yakalanan 2 hastanının da durumlarının ciddi olmadığını söyledi. Brezilya'da 26 Şubat'ta ilk Covid-19 vakası görülmüştü.

GÖZYAŞINDA CORONA VİRÜS TESPİT EDİLDİ Çinli uzmanlar, Covid-19 bulaşan bir hastanın gözyaşında ve konjunktival salgısında yeni tip corona virüse rastlandığını açıkladı. Şinhua'nın haberine göre, Cıciang Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli bir ekip, 26 Ocak-9 Şubat tarihlerinde enfekte olan 30 hastadan alınan örnekler üzerinde bir çalışma yürüttü.

Çalışmada, bir hastadan alınan 2 gözyaşı ve konjunktival salgı örneğine yapılan yeni tip corona virüs testlerinin pozitif çıktığı gözlendi.

"MASKEYLE BİRLİKTE GÖZLÜK DE KULLANIN" Diğer hastalardan alınan 58 örnekte negatif sonuçların alındığı belirtilirken başhekim yardımcısı Dr. Şın Ye, hastanın konjunktivitinin gözlerde olumsuz bir durum yaratmadan iyileştiğini kaydetti. Şın, öte yandan çalışmanın, yeni tip corona virüsün gözler aracılığıyla bulaşma riskini ve solunum yolunun, virüsün yayılmasının tek yolu olmayabileceğini ortaya koyduğunu ifade etti. Doktor Şın ayrıca sağlık personeline hastaları muayene ederken maskenin yanı sıra gözlük takmaları tavsiyesinde bulundu.

AVRUPA'DA VAKA SAYISI ARTIYOR İngiltere ülkede görülen corona virüsü vaka sayısının 19 yükseldiğini bildirdi.

SAHRAALTI AFRİKA'DA İLK VAKA Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Kovid-19), Sahraaltı Afrika'da ilk kez Nijerya'da görüldü. Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, ülkede ilk Kovid-19 vakasının 25 Şubat'ta İtalya'nın Milano kentinden Lagos'a gelen İtalyan vatandaşından tespit edildiğini belirtti.





Ehanire, İtalyan vatandaşının Lagos'taki Bulaşıcı Hastalık Hastanesi'nde karantina altına alındığını ifade etti. Covid-19, Afrika kıtasında ilk olarak Cezayir ve sonra da Mısır'da görülmüştü.

AVRUPA'DA VAKALAR ARTIYOR Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı Avrupa ülkelerinde artmaya devam ediyor. İspanya'da bugün tespit edilen 7 yeni vaka ile ülke genelindeki vaka sayısı 32 oldu.

Hırvatistan'da daha önce corona virüs taşıdığı belirlenen 3 kişinin yakını olan 2 kişide daha virüse rastlandı. Ülkedeki vakaların sayısı 5'e yükseldi. Covid-19 vakalarının sayısı İsviçre'de 15'e, Yunanistan'da 4'e, Hollanda'da da 2'ye çıktı.

İtalya'da bugüne kadar 17 kişi hayatını kaybederken, 650 kişide Covid-19 tespit edildi. İtalya, Avrupa Birliği Sivil Savunma Kurumundan koruyucu tıbbi maske talep etti. İngiltere asağlık Bakanlığı ise ülkedeki corona virüs vakasının 19'a yükseldiğini duyurdu. Fotoğraf: Wikileaks kurucusu Julian Assenge'ın serbest bırakılması için Londra'daki eyleme katılan Nina adlı aktivisit, mesajını vermek için maskesini kullanıyor.

ALMANYA'DA VAKA SAYISI 60'A YAKLAŞTI Almanya Sağlık Bakanlığı sözcüsü ülkede vaka sayısının 60'a yaklaştığını bildirdi.

HONG KONG'TA EVCİL HAYVANLAR KARANTİNAYA ALINACAK Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde yeni tip Corona virüs (Covid-19) teşhisli hastaların kedi, köpek başta olmak üzere evcil memeli hayvanları 14 gün boyunca karantinaya alınacak.

Radio Television Hong Kong'un (RTHK) haberine göre, kentin hastalık önleme ve kontrol çalışmalarından sorumlu Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi, Covid-19 teşhisli bir hastanın köpeğinde düşük miktarda corona virüs tespit edilmesi sonrasında kentteki vakaların başta kedi ve köpek olmak üzere evcil memeli hayvanlarının 14 gün boyunca karantina altına alınacağını açıkladı.

Merkezin yetkililerinden Dr. Chuang Shuk-kwan, gün içinde düşük miktarda Covid-19 tespit edilen köpeğin, virüsü sahibinden veya çevreden kapıp kapmadığına dair kesin kanıt bulunmadığını ve olayın nedenini anlamak için daha fazla test yapılacağını bildirdi.

Merkezin yetkililerinden Dr. Chuang Shuk-kwan, gün içinde düşük miktarda Kovid-19 tespit edilen köpeğin, virüsü sahibinden veya çevreden kapıp kapmadığına dair kesin kanıt bulunmadığını ve olayın nedenini anlamak için daha fazla test yapılacağını bildirdi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, kentte mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Covid-19'un kısa sürede diğer ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

ÇİN-NİJERYA İŞ KONSEYİ TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip corona virüs salgını nedeniyle "2020 Nijerya-Çin İş Konseyi Toplantısı" iptal edildi. Toplantının 31 Mart'ta düzenleneceği belirtildi.