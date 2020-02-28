İran Sağlık Bakanı'ndan corona virüs uyarısı (Corona virüste son durum)

AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 28.02.2020 - 18:09
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 83 bini geçti.
Yeni tip corona virüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:
"Güney Kore 2 bin 22, Japonya 918, İtalya 650, İran 254, Singapur 96, ABD 60, Kuveyt 45, Tayland 40, Fransa 38, Bahreyn 33, Avustralya 23, Malezya 23, Almanya 21, Birleşik Arap Emirlikleri 19, İspanya 17, Vietnam 16, İngiltere 15, Kanada 14, İsveç 7, Irak 6, Umman 6, Rusya 5, İsviçre 5, Hindistan 3, Filipinler 3, Hırvatistan 3, Yunanistan 3, İsrail 3, Lübnan 3, Avusturya 2, Pakistan 2, Finlandiya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, Mısır 1, Afganistan 1, Azerbeycan 1, Brezilya 1, Gürcistan 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Hollanda 1, Romanya 1, Norveç 1, Danimarka 1, Yeni Zelanda 1."
İran başta olmak üzere Türkiye'nin komşuları Irak, Yunanistan ve Gürcistan'dan yeni Corona virüs vaka haberleri geliyor.
Gürcistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi Başkanı Amiran Gamkrelidze, ülkesinde ikinci Covid-19 vakasının tespit edildiğini bildirdi. Gamkrelidze, virüsün, İtalya'ya turist olarak giden ve ülkesine dönen bir Gürcü vatandaşında görüldüğünü söyledi. Ülkede ilk vaka 26 Şubat'ta tespit edilmişti.
İran'da corona virüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı ülke genelinde 34'e vaka sayısı da 388'e yükseldi.
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkedeki yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının gelecek hafta zirveye çıkacağını ancak herhangi bir kenti karantinaya almayı düşünmediklerini söyledi. Nemeki, başkent Tahran'da düzenlenen Korona ile Mücadele Merkezi toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, salgının önlenmesi için önemli kararlar aldıklarını belirtti.
Halka, yetkililerin salgını önleme çabalarına yardımcı olma ve tavsiyelere uyma çağrısında bulunan Nemeki, "Şehirlerin karantinaya alınmasını bilimsel bir yöntem olarak kabul etmiyoruz ancak vatandaşların gidiş-gelişlerinin kontrolünü sıkılaştırma kararı aldık" ifadelerini kullandı.
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da iki gün önce ilk yeni tip corona virüs (Covid-19) vakasının görülmesinin ardından Meksika'da da ilk vakalar kayıtlara girdi. Meksika Sağlık Bakanı Yardımcısı Hugo Lopez Gatell, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına yakalananlardan birinin başkent Meksiko'da, diğerinin ülkenin kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinde olduğunu açıkladı. Gatell, covid-19 virüsüne yakalanan 2 hastanının da durumlarının ciddi olmadığını söyledi.
Brezilya'da 26 Şubat'ta ilk Covid-19 vakası görülmüştü.
Diğer hastalardan alınan 58 örnekte negatif sonuçların alındığı belirtilirken başhekim yardımcısı Dr. Şın Ye, hastanın konjunktivitinin gözlerde olumsuz bir durum yaratmadan iyileştiğini kaydetti. Şın, öte yandan çalışmanın, yeni tip corona virüsün gözler aracılığıyla bulaşma riskini ve solunum yolunun, virüsün yayılmasının tek yolu olmayabileceğini ortaya koyduğunu ifade etti. Doktor Şın ayrıca sağlık personeline hastaları muayene ederken maskenin yanı sıra gözlük takmaları tavsiyesinde bulundu.
Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Kovid-19), Sahraaltı Afrika'da ilk kez Nijerya'da görüldü. Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, ülkede ilk Kovid-19 vakasının 25 Şubat'ta İtalya'nın Milano kentinden Lagos'a gelen İtalyan vatandaşından tespit edildiğini belirtti.
Hırvatistan'da daha önce corona virüs taşıdığı belirlenen 3 kişinin yakını olan 2 kişide daha virüse rastlandı. Ülkedeki vakaların sayısı 5'e yükseldi. Covid-19 vakalarının sayısı İsviçre'de 15'e, Yunanistan'da 4'e, Hollanda'da da 2'ye çıktı.
İtalya'da bugüne kadar 17 kişi hayatını kaybederken, 650 kişide Covid-19 tespit edildi. İtalya, Avrupa Birliği Sivil Savunma Kurumundan koruyucu tıbbi maske talep etti.
İngiltere asağlık Bakanlığı ise ülkedeki corona virüs vakasının 19'a yükseldiğini duyurdu.
Fotoğraf: Wikileaks kurucusu Julian Assenge'ın serbest bırakılması için Londra'daki eyleme katılan Nina adlı aktivisit, mesajını vermek için maskesini kullanıyor.