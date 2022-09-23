İran'da Mahsa Amini protestoları yayılıyor: Cumhurbaşkanı Reisi'den soruşturma sinyali

İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini protestoları devam ediyor. Gösteriler neredeyse tüm ülkeye yayıldı. Resmi makamlara göre en az 17 kişi hayatını kaybetti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise Amini'nin ölümünün soruşturulması gerektiğini söyledi.

İran'da Mahsa Amini protestoları yayılıyor: Cumhurbaşkanı Reisi'den soruşturma sinyali - 1

İran'da gösteriler, 80'den fazla kent ve kasabaya yayıldı. Sokaklar, "Kadın, yaşam ve özgürlük" sloganlarıyla yankılandı.

İran'da Mahsa Amini protestoları yayılıyor: Cumhurbaşkanı Reisi'den soruşturma sinyali - 2

22 yaşındaki Mahsa Amini, gözaltındayken hayatını kaybetti.

İran'da Mahsa Amini protestoları yayılıyor: Cumhurbaşkanı Reisi'den soruşturma sinyali - 3

Polis, genç kadının kalp rahatsızlığı yaşayarak acilen hastaneye kaldırıldığını öne sürdü. Ancak genç kadının gözaltında şiddete maruz kaldığı iddia edildi.

İran'da Mahsa Amini protestoları yayılıyor: Cumhurbaşkanı Reisi'den soruşturma sinyali - 4

İran makamları bu iddiaları reddetti. Amini'nin otopsi raporuysa henüz açıklanmadı.

İran'da Mahsa Amini protestoları yayılıyor: Cumhurbaşkanı Reisi'den soruşturma sinyali - 5

Protestolar, ülke geneline yayıldı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

İran'da Mahsa Amini protestoları yayılıyor: Cumhurbaşkanı Reisi'den soruşturma sinyali - 6

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, göstericilerin eylemlerini 'kabul edilemez' olarak niteledi "gözaltında ölüm soruşturulmalı" dedi.

İran'da Mahsa Amini protestoları yayılıyor: Cumhurbaşkanı Reisi'den soruşturma sinyali - 7

Baba Emcet Amini, kızının bir sağlık sorunu olmadığını belirtti, "Tanıklar kızımın gözaltında dövüldüğünü söylüyor" diye konuştu.

İran'da Mahsa Amini protestoları yayılıyor: Cumhurbaşkanı Reisi'den soruşturma sinyali - 8

Amerika Birleşik Devletleri, Amini'yi gözaltına alan Ahlak Polisi Müdürüne yaptırım kararı aldı. İran'da Güvenlik ve İstihbarat birimlerindeki bazı isimler de yaptırım listesine alındı.

İran'da Mahsa Amini protestoları yayılıyor: Cumhurbaşkanı Reisi'den soruşturma sinyali - 9
İran'da Mahsa Amini protestoları yayılıyor: Cumhurbaşkanı Reisi'den soruşturma sinyali - 10

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