İran'daki 17. yüzyıldan kalma ünlü Şah Camii restorasyon sırasında zarar gördü

Çarpıcı parlak mavi ve sarı desenli çinileri ile hem İranlı hem de yapancı turistleri kendine çeken caminin sorumlusu Alireza Izadi, "Denetçiler ve restoratörler, özellikle kubbenin üst kısmında hasar olduğunu fark ettiler. Kubbe karolarını değiştireceğiz, çünkü iskelenin ağırlığı kenarlarına zarar verdi" diye konuştu.