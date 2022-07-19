İran'daki 17. yüzyıldan kalma ünlü Şah Camii restorasyon sırasında zarar gördü

İran'ın İstafan şehrinde ye alan ve mimari bir şaheser olarak kabul edilen Şah Camii'nin restorasyon çalışmaları esnasında zarar gördüğü açıklandı. 1611 yılında inşaatına başlanan camii, ünlü mavi-sarı çinileriyle turistlerin akınına uğruyor.

Haberler - ntv.com.tr 19.07.2022 - 15:19

İran'daki 17. yüzyıldan kalma ünlü Şah Camii restorasyon sırasında zarar gördü - 1

İranlı yetkililer, mimari bir şaheser olarak kabul edilen 17. yüzyıldan kalma bir camisinin restorasyon çalışmaları sırasında hasar gördüğünü duyurdu.

İsfahan'daki Şah Camii, İran'daki en güzel olarak kabul ediliyor ve UNESCO Mirası Alanı'nda yer alıyor.  

İran'daki 17. yüzyıldan kalma ünlü Şah Camii restorasyon sırasında zarar gördü - 2

Ancak, Şah Camii’ne ait son fotoğraflarda binanın bir kısmı düzensiz görünüyor ve yenilenen kaplamalar caminin kendine özgü çiçek desenleri ile uyuşmuyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan uzmanlar, restorasyondaki kusurları kabul etti. Ancak, durumu düzeltilebileceklerini belirttiler. 

İran'daki 17. yüzyıldan kalma ünlü Şah Camii restorasyon sırasında zarar gördü - 3

"ÇALIŞMA HENÜZ BİTMEDİ"

Şah Camii’nin restorasyonundan sorumlu olan Mehdi Pakdel, çalışmanın "henüz bitmediğini" söyledi. Pakdel, kullanılan iskele ile ilgili sorunların yanı sıra 54 metre yüksekliğe sahip kubbenin uzunluğundan kaynaklanan zorlukların duruma neden olduğu aktardı. 

İran'daki 17. yüzyıldan kalma ünlü Şah Camii restorasyon sırasında zarar gördü - 4

Öte yandan, Şah Camii ülkenin üçüncü büyük şehri İsfahan'ın altın çağı olarak bilinen dönemde inşa edildi. Camiinin inşaatını başlanması için Şah Abbas tarafından 1611 yılında emir verildi. 18 yıl sonra inşaatı tamamlandı. 

İran'daki 17. yüzyıldan kalma ünlü Şah Camii restorasyon sırasında zarar gördü - 5

Çarpıcı parlak mavi ve sarı desenli çinileri ile hem İranlı hem de yapancı turistleri kendine çeken caminin sorumlusu Alireza Izadi, "Denetçiler ve restoratörler, özellikle kubbenin üst kısmında hasar olduğunu fark ettiler. Kubbe karolarını değiştireceğiz, çünkü iskelenin ağırlığı kenarlarına zarar verdi" diye konuştu.

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