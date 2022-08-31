İspanya'da La Tomatina festivalinde 130 ton domates havalarda uçuştu

İspanya’nın dünyaca tanınmış festivallerinden biri olan ve bu yıl 75'incisi düzenlenen “La Tomatina”ya katılan 20 bin kişi, dağıtılan 130 ton domatesi birbirine attı. Pandemi sonrası ilk kez düzenlenen festivale katılmak isteyenler 12 euro ödedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.08.2022 - 16:00 | Son Güncelleme : 31.08.2022 - 16:13

İspanya'da La Tomatina festivalinde 130 ton domates havalarda uçuştu - 1

Valensiya kentine bağlı Bunol kasabasında yapılan festival hem 75. kez düzenlenmesi hem de Turizm Bakanlığı'nca turistik uluslararası değer olarak tanınmasının 20. yılı olması nedeniyle farklı geçti.

İspanya'da La Tomatina festivalinde 130 ton domates havalarda uçuştu - 2

Her yıl ağustos ayının son günü düzenlenen ancak Covid-19 salgınından dolayı 2019'dan sonra ilk kez yapılan festivalde kullanılan 130 bin kilogram domates 6 kamyonla kasaba merkezine getirildi.

İspanya'da La Tomatina festivalinde 130 ton domates havalarda uçuştu - 3

Belediye Meydanı’nda saatler 12.00’yi gösterdiğinde La Tomatina’nın başladığının ilan edilmesiyle birlikte domatesler havada uçuştu.

Güvenlik kontrolünden geçerek domates savaşının yapıldığı sokaklara girenlerin yanlarında kesici veya sert cisimler bulundurmalarına izin verilmedi.

İspanya'da La Tomatina festivalinde 130 ton domates havalarda uçuştu - 4

Ayrıca geçmiş festivallerde olduğu gibi olası yaralanmalara karşı "domateslerin elle ezildikten sonra atılması" uyarısı yapıldı.

Özellikle son 10 yılda uluslararası ünü artan festivale normalde en fazla Asya ülkelerinden katılım olsa da Covid-19 önlemlerinden dolayı bu yıl Asya'dan gelen turistlerin az ancak Avrupa ülkelerinden oldukça yüksek katılım olduğu bildirildi.

İspanya'da La Tomatina festivalinde 130 ton domates havalarda uçuştu - 5

Domates savaşı sonunda binlerce kişiyle birlikte sokaklar ve kasabadan geçen nehir de kırmızıya büründü.

Amerikalı turistler, "İlk kez geldik ve çok eğlenceli geçti. Her yerimiz domates ama çok mutluyuz." derken, Bunol'da yaşayan Mario ise "Bizim için her La Tomatina sanki yeni bir başlangıç. Domatesleri birbirimize atarak sanki tekrar doğuyoruz." diye konuştu.

İspanya'da La Tomatina festivalinde 130 ton domates havalarda uçuştu - 6

BUNOL'UN NÜFUSU İKİ KATINA ÇIKTI

Bunol Belediyesi ve festivalin organizatörleri izdihamı önlemek için 2013'ten bu yana katılımı 20 bin ile sınırlı tutuyor.

Son yıllarda yerel etkinlik olmaktan çıkarılan ve ekonomik gelir amacı gözetilen festivale giriş 2013 yılından bu yana paralı yapılırken bu yılki bilet fiyatı 12 euro olarak belirlendi.

İspanya'da La Tomatina festivalinde 130 ton domates havalarda uçuştu - 7

Yaklaşık 9 bin 600 olan nüfusu bir günlüğüne iki katına çıkan Bunol’da festival kapsamında müzik etkinlikleri de düzenleniyor.

Bunol Belediyesi La Tomatina sorumlusu Maria Valles, basına yaptığı açıklamada, festival için gelen turistlerin Valensiya bölgesine 2 milyon euroluk gelir bırakmasının öngörüldüğünü söyledi.

İspanya'da La Tomatina festivalinde 130 ton domates havalarda uçuştu - 8

FESTİVALİN NASIL BAŞLADIĞI BİLİNMİYOR

Bunol'da her yıl ağustosun son çarşamba günü yapılan "La Tomatina" festivalinin nasıl başladığı konusunda net bilgi bulunmuyor.

İspanya'da La Tomatina festivalinde 130 ton domates havalarda uçuştu - 9

En yaygın rivayete göre, 1945 yılında Bunol’da komşular arasında çıkan bir anlaşmazlıkta tarafların birbirlerine tezgahtaki sebze ve meyveleri atması La Tomatina’nın başlangıcı olarak kabul görüyor.

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