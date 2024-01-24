İsrail bir kez daha BM merkezini vurdu: 9 ölü (Ateşkes olacak mı?)

Hamas ile İsrail arasında yürütülen görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan Filistinli bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes veya esir takasına ilişkin ön veya nihai bir anlaşmaya varılmadığını belirtti.

"Görüşmeler halen devam ediyor ve Hamas, savaşın tamamen durmasını ve İsrail askeri araçlarının Gazze Şeridi'nden çekileceği kapsamlı bir anlaşma istiyor." diyen Filistinli kaynak, Hamas'ın yakın zamanda aldığı teklifleri incelemeye devam ettiğini ve henüz nihai bir cevap vermediğini kaydetti.