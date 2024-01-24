İsrail bir kez daha BM merkezini vurdu: 9 ölü (Ateşkes olacak mı?)

İsrail'in saldırıları güneydeki Han Yunus'ta yoğunlaştı. Can kaybı 25 bin 700'e yükseldi. Tel Aviv yönetimi ateşkes iddialarını yalanlayarak, "Yeni bir ateşkes olmayacak" açıklamasında bulundu. Amerikan Wall Street Journal gazetesi de Hamas'ın rehinelerin bir bölümü karşılığında uzun bir ateşkese sıcak baktığını yazdı. Öte yandan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını 26 Ocak'ta açıklayacağını duyurdu. İşte Gazze'deki son gelişmeler....

İsrail bir kez daha BM merkezini vurdu: 9 ölü (Ateşkes olacak mı?) - 1

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde on binden fazla sivilin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait eğitim merkezini hedef aldığı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi.

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İsrail bir kez daha BM merkezini vurdu: 9 ölü (Ateşkes olacak mı?) - 2

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Gazze Han Yunus'ta çatışmalar tırmanıyor. Yerinden edilmiş on binden fazla kişinin sığındığı eğitim merkezi az önce vuruldu, binalarda yangın çıktı. Büyük kayıp var. Eğitim merkezine giriş çıkışlar 2 gün boyunca engellendi, insanlar mahsur kaldı." ifadesini kullandı.

İsrail bir kez daha BM merkezini vurdu: 9 ölü (Ateşkes olacak mı?) - 3

White'ın açıklamasında, saldırının kim tarafından yapıldığına değinilmemesi ise dikkati çekti.

UNRWA Gazze Direktörü White, yaptığı ikinci açıklamada, UNRWA eğitim merkezinin tank saldırısının hedefi olduğunu ve saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 75 kişinin ise yaralandığını aktardı.

Öte yandan, sosyal medyada saldırının ardından merkezde yaşananlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

İsrail bir kez daha BM merkezini vurdu: 9 ölü (Ateşkes olacak mı?) - 4

FİLİSTİNLİ KAYNAK: ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ HALA DEVAM EDİYOR VE HENÜZ ANLAŞMA SAĞLANMADI

Gazze'de şiddetli çatışmalar yaşanırken, Hamas ile İsrail arasında ateşkes olup olmayacağı konusunda farklı açıklamalar kafaları karıştırdı.

İsrail bir kez daha BM merkezini vurdu: 9 ölü (Ateşkes olacak mı?) - 5

Hamas ile İsrail arasında yürütülen görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan Filistinli bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes veya esir takasına ilişkin ön veya nihai bir anlaşmaya varılmadığını belirtti. 

"Görüşmeler halen devam ediyor ve Hamas, savaşın tamamen durmasını ve İsrail askeri araçlarının Gazze Şeridi'nden çekileceği kapsamlı bir anlaşma istiyor." diyen Filistinli kaynak, Hamas'ın yakın zamanda aldığı teklifleri incelemeye devam ettiğini ve henüz nihai bir cevap vermediğini kaydetti.

İsrail bir kez daha BM merkezini vurdu: 9 ölü (Ateşkes olacak mı?) - 6

Görüşmelerin son günlerde hız kazandığını söyleyen Filistinli kaynak, uluslararası medyada yer alan Hamas yöneticilerinin Gazze Şeridi'nden çıkarılması yönündeki teklif hakkında şunları kaydetti: "Bu teklif daha önce yapılmış ve reddedilmişti, şimdi yeni bir teklif var."

İsrail bir kez daha BM merkezini vurdu: 9 ölü (Ateşkes olacak mı?) - 7

SAVAŞIN DURDURULMASI GARANTİ EDİLMEZSE HAMAS TEKLİFİ REDDEDECEK

Yeni teklifin birkaç hafta veya bir aylık bir ateşkes yapılmasına ilişkin olduğunu kaydeden Filistinli kaynak, "Bu (teklif), birkaç hafta veya bir ay süren sınırlı bir süre için bir ateşkesle ilgili; bu süre zarfında esir değişimi gerçekleşir ve ardından savaşın kapsamlı bir şekilde durmasına gireriz." ifadelerini kullandı.

Filistinli kaynak, "bir aylık sürecin ardından savaşın tamamıyla durdurulmasına ilişkin gerçek bir garanti verilmemesi" durumunda Hamas'ın bu teklifi de reddedeceğini sözlerine ekledi.

İsrail bir kez daha BM merkezini vurdu: 9 ölü (Ateşkes olacak mı?) - 8

Amerikan Wall Street Journal gazetesi de Hamas'ın rehinelerin bir bölümü karşılığında uzun bir ateşkese sıcak baktığını yazdı.

Bu haberlere İsrail'den yalanlama geldi. İsrail hükümet sözcüsü İlana Stein, "Ateşkes olmayacak" dedi. Stein, "İsrail, Hamas'ın yok edilmesi ve rehinelerin kurtarılması hedefinden vazgeçmeyecek" dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es Sisi ise, İsrail'i rehinelerin serbest bırakılması için baskı oluşturmak amacıyla refah sınır kapısından yardımların geçisine izin vermemekle suçladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 22 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'la olası bir anlaşmaya varılması yönünde bir teklifte bulunduğunu duyurmuştu.

İsrail bir kez daha BM merkezini vurdu: 9 ölü (Ateşkes olacak mı?) - 9

İSRAİL'İN "SOYKIRIM" DAVASINDA TEDBİR KARARI 26 OCAK'TA AÇIKLANACAK

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını 26 Ocak'ta açıklayacağını duyurdu.

UAD'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarında 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlali gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından açılan davadaki ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararın cuma TSİ 15.00'te açıklanacağı bildirildi.

Açıklamada, tedbir kararının kamuya açık bir oturumda Divan Başkanı Yargıç Joan E. Donoghue tarafından okunacağı kaydedildi.

Güney Afrika'nın 29 Aralık 2023'te, Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği iddiasıyla İsrail aleyhine dava açtığı hatırlatılan açıklamada, "Filistin halkının Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki haklarına daha fazla, ciddi ve telafisi mümkün olmayan zarar gelmesini önlemek" amacıyla ihtiyati tedbir talep ettiği belirtildi.

GÜNEY AFRİKA HANGİ TEDBİRLERİ TALEP ETTİ?

Güney Afrika, Divan'dan, İsrail'i "soykırım yapmamaya, soykırımı önlemeye ve soykırımın faillerini cezalandırmaya" zorlamak için geçici tedbir uygulanmasını istiyor.

Bu tür geçici tedbirler, dava süreci devam ederken durumun daha da kötüleşmesini önlemeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda Güney Afrika, Divan'dan, İsrail'in;

1- Gazze'deki askeri operasyonları derhal durdurmasına,

2- Kontrolü altındaki herhangi bir grup tarafından, Gazze'deki herhangi bir askeri operasyonu ilerletecek adımlar atmamasına,

3- Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri almasına,

4- Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesi kapsamına giren her türlü eylemden kaçınmasına,

5- Yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişiminin sağlamasına,

6- Soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atmasına,

7- Soykırımın delillerini muhafaza etmesine ve bu amaçla gelen uluslararası görevliler ve diğer yetkililerin Gazze'ye erişimini engellememesine,

8- Verilen tedbirleri uyguladığına ilişkin Divan'a düzenli rapor sunmasına,

9- Davayı zorlaştıracak veya uzatacak eylemlerden kaçınmasına hükmetmesini istiyor.

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