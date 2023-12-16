İsrail-Filistin savaşı nedeniyle Kızıldeniz'de deniz trafiği aksadı: Denizde rotalar değişti
Gazze'deki savaş 71. gününde devam ediyor. İsrail'e malzeme taşıdıkları iddiasıyla Kızıldeniz'e giren kargo gemilerini hedef alan Husiler, deniz ticaretini aksattı. Türkiye dahil birçok ülkeye sevkiyatlarda haftalar süren gecikmeler yaşanıyor. ABD, Husilere karşı ortak görev gücü ilan etmeye hazırlanıyor.
Gazze savaşının başından beri İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştiren Husiler, Kızıldeniz'de deniz trafiğini aksatıyor.