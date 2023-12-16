İsrail-Filistin savaşı nedeniyle Kızıldeniz'de deniz trafiği aksadı: Denizde rotalar değişti

GEMİLER HASAR GÖRDÜ

Yemenli ayrılıkçılar, İsrail'e gıda ve ilaç taşıdığı iddiasıyla Kızıldeniz'e giren gemileri hedef alıyor. Daha önce bir gemiyi kaçıran Husiler dün de iki gemiye ateş açtı. Roket ve dronelarla gerçekleşen saldırılarda gemiler hasar aldı.