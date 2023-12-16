İsrail-Filistin savaşı nedeniyle Kızıldeniz'de deniz trafiği aksadı: Denizde rotalar değişti

Gazze'deki savaş 71. gününde devam ediyor. İsrail'e malzeme taşıdıkları iddiasıyla Kızıldeniz'e giren kargo gemilerini hedef alan Husiler, deniz ticaretini aksattı. Türkiye dahil birçok ülkeye sevkiyatlarda haftalar süren gecikmeler yaşanıyor. ABD, Husilere karşı ortak görev gücü ilan etmeye hazırlanıyor.

İsrail-Filistin savaşı nedeniyle Kızıldeniz'de deniz trafiği aksadı: Denizde rotalar değişti - 1

Gazze savaşının başından beri İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştiren Husiler, Kızıldeniz'de deniz trafiğini aksatıyor.

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İsrail-Filistin savaşı nedeniyle Kızıldeniz'de deniz trafiği aksadı: Denizde rotalar değişti - 2

GEMİLER HASAR GÖRDÜ

Yemenli ayrılıkçılar, İsrail'e gıda ve ilaç taşıdığı iddiasıyla Kızıldeniz'e giren gemileri hedef alıyor. Daha önce bir gemiyi kaçıran Husiler dün de iki gemiye ateş açtı. Roket ve dronelarla gerçekleşen saldırılarda gemiler hasar aldı.

İsrail-Filistin savaşı nedeniyle Kızıldeniz'de deniz trafiği aksadı: Denizde rotalar değişti - 3

Husilerin, İsrail'e gittiğini iddia ettiği gemilerin rotasının Suudi Arabistan'ın Cidde kenti olduğu öğrenildi.

İsrail-Filistin savaşı nedeniyle Kızıldeniz'de deniz trafiği aksadı: Denizde rotalar değişti - 4

Artan saldırılar üzerine büyük denizcilik şirketlerinden Maersk, Kızıldeniz rotasını kullanmayacağını duyurdu.

İsrail-Filistin savaşı nedeniyle Kızıldeniz'de deniz trafiği aksadı: Denizde rotalar değişti - 5

Kargo gemileri, Süveyş Kanalı'ndan geçmek yerine Ümit Burnu'nu dolanarak Cebelitarık Boğazı'ndan Akdeniz'e girecek.

İsrail-Filistin savaşı nedeniyle Kızıldeniz'de deniz trafiği aksadı: Denizde rotalar değişti - 6

Bir diğer taşımacılık şirketi Lloyd da aynı adımı atabileceğini açıkladı. Karar,, aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkeye sevkiyatların haftalarca gecikmesi anlamına geliyor.

İsrail-Filistin savaşı nedeniyle Kızıldeniz'de deniz trafiği aksadı: Denizde rotalar değişti - 7

ABD, ORTAK DENİZ GÖREV GÜCÜ KURACAK

ABD'nin kısa süre içinde Husi tehdidine karşı bir ortak deniz görev gücü kurması bekleniyor. Bölgede halihazırda Amerikan ve Fransız gemileri bulunuyor.

İsrail-Filistin savaşı nedeniyle Kızıldeniz'de deniz trafiği aksadı: Denizde rotalar değişti - 8

İsrail, limanlarına yönelik abluka kalkmazsa Yemen'e saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail-Filistin savaşı nedeniyle Kızıldeniz'de deniz trafiği aksadı: Denizde rotalar değişti - 9

Husilerden ise geri adım atmayacakları açıklaması geldi. Grubun sözcüsü, "Filistin'i yalnız bırakmayacağız" diyerek Amerika veya bir başka ülkeden gelebilecek saldırılara yanıt vereceklerini söyledi.

İsrail-Filistin savaşı nedeniyle Kızıldeniz'de deniz trafiği aksadı: Denizde rotalar değişti - 10
İsrail-Filistin savaşı nedeniyle Kızıldeniz'de deniz trafiği aksadı: Denizde rotalar değişti - 11
İsrail-Filistin savaşı nedeniyle Kızıldeniz'de deniz trafiği aksadı: Denizde rotalar değişti - 12
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