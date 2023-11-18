İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istedi
43 gündür Gazze'yi bombalayan İsrail gece boyunca Gazze vadisinin güneyindeki yerleşimleri hedef aldı. İsrail ordusunun, hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istediği belirtildi.
İsrail gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyini bombaladı. İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyindeki Zehra bölgesinde bulunan Vefa Hastanesi'ni vurdu.
Filistin haber ajansının aktardığına göre hastanede 80 yaşlı tedavi görüyordu. Vefa, Gazze'de yaşlılar için rehabilitasyon merkezi olarak hizmet veren tek merkezdi.