İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istedi

Yine Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde ise bir bina vuruldu. Aralarında çocukların da bulunduğu en az 26 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu Gazze dışında işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentini de hedef aldı. Drone saldırısında en az 5 kişi hayatını kaybetti.