İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istedi

43 gündür Gazze'yi bombalayan İsrail gece boyunca Gazze vadisinin güneyindeki yerleşimleri hedef aldı. İsrail ordusunun, hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istediği belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istedi - 1

İsrail gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyini bombaladı. İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyindeki Zehra bölgesinde bulunan Vefa Hastanesi'ni vurdu.

Filistin haber ajansının aktardığına göre hastanede 80 yaşlı tedavi görüyordu. Vefa, Gazze'de yaşlılar için rehabilitasyon merkezi olarak hizmet veren tek merkezdi. 

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İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istedi - 2

Yine Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde ise bir bina vuruldu. Aralarında çocukların da bulunduğu en az 26 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu Gazze dışında işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentini de hedef aldı. Drone saldırısında en az 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istedi - 3

İSRAİL ORDUSU, ŞİFA HASTANESİNİN BOŞALTILMASINI İSTEDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı kaynakları, İsrail ordusunun, hastane idaresinden, hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istediğini kaydetti.

İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istedi - 4

Öte yandan İsrail ordusunu Şifa Hastanesine yönelik kuşatmasının devam ettiği ve hastane içinde arama ve kazı çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istedi - 5

ŞİFA HASTANESİNE BASKIN

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine 15 Kasım'da baskın düzenlemişti.

İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istedi - 6

İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istedi - 7

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında "katliam" yapmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personeli, yaralılar ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istedi - 8
İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istedi - 9
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