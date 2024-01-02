İsrail ordusundan sansür emri: İşte yazılması yasak 8 konu

Ele geçirilen bir belgede İsrail'de basın tarafından haber yapılması yasak olan sekiz adet konu olduğu tespit edildi. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından kullanılan silahlar, güvenlik kabinesindeki sızıntılar ve Hamas tarafından rehin tutulan insanlarla ilgili hikayeler bu konulardan bazıları.

İsrail ordusundan sansür emri: İşte yazılması yasak 8 konu - 1

The Intercept'in haberine göre ele geçirilen bir kaynak ile İsrail ordusu tarafından medyanın haber yapmasının yasaklandığı sekiz başlık olduğu ortaya çıktı.

İsrail ordusunun Hamas ile savaşı kapsamında medyaya verdiği "sansür emri" olan bu belge 70 yılı aşkın süredir İsrail ordusunun bir parçası olan sansür uygulamalarının yeni bir adımı.

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İsrail ordusundan sansür emri: İşte yazılması yasak 8 konu - 2

Bir İsrail dergisinde eski genel yayın yönetmeni olan Michael Omer-Man ilk kez bu kadar keskin gördüğü uygulama hakkında, "Basın kuruluşlarına uymaları söylenen genel duyurular dışında bu tür talimatların gönderildiğini hiç görmedim ve o zaman bile bu talimatlar yalnızca belirli kişilere gönderiliyordu." ifadelerini kullandı.

"Demir Kılıç Operasyonu İsrail'in Medyaya Ana Sansür Yönergesi" başlıklı emirde tarih belirtilmemiş ancak Demir Kılıç Operasyonu'na yapılan atıf emrin Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırıdan bir süre sonra yayınlandığını ortaya koyuyor.

İsrail ordusundan sansür emri: İşte yazılması yasak 8 konu - 3

Emirde bölgedeki tüm basın mensuplarına çağrı yapılarak, "Mevcut güvenlik durumu ve medyadaki yoğun ilgi ışığında, İsrail Savunma Kuvvetleri ve İsrail güvenlik güçlerinin faaliyetleriyle ilgili tüm materyalleri yayınlanmadan önce sansüre göndermenizi istiyoruz. Lütfen haber merkezi ve saha muhabirleri başta olmak üzere personelinizi bu mektubun içeriği konusunda bilgilendirin." ifadeleri yer alıyor.

İsrail ordusundan sansür emri: İşte yazılması yasak 8 konu - 4

Emir İsrail ordusunun onayı olmadan medyanın haber yapmasının yasak olduğu sekiz konuyu sıralıyor. Konu başlıkları ve haber yapılması yasak olan konular şu şekilde,

1. Rehineler hakkında kişisel ayrıntılar; sağlık durumları, nerede tutuldukları ve müzakereler hakkında ayrıntılar

2. Operasyonel ayrıntılar; gizli operasyonlar, hava ve füze savunma sistemlerinin konumları, İsrail savunma birliklerinin zayıf noktalarının rapor edilmesi

3. İstihbarat; düşmanın niyeti ve yapabileceklerine yönelik herhangi bir bilginin belgelenmesi

4. Silah sistemleri; İsrail ordusunun kullandığı savunma sistemleri ve silahlar hakkında ayrıntılar paylaşılması

İsrail ordusundan sansür emri: İşte yazılması yasak 8 konu - 5

5. Roket saldırıları; Enerji santralleri, gaz ve su altyapısı, ulaşım gibi stratejik altyapı hedeflerini vuran roket saldırılarının rapor edilmesi

6. Siber saldırılar; federal ve ulusal kurumlara yönelik saldırıların bildirilmesi ve ayrıca düşmana yönelik İsrail siber saldırılarını bildirmek

7. Üst düzey yetkili ziyaretleri; başbakan, savunma bakanı veya herhangi bir bakan gibi üst düzey yetkililerin savaş alanlarına gerçekleşen ziyaretlerinin belgelenmesi

8. Güvenlik kabinesi toplantıları hakkında ayrıntılar belgelenmeden önce sansür kurumuna bildirilmek zorunda.

İsrail ordusundan sansür emri: İşte yazılması yasak 8 konu - 6

OTOSANSÜR VE GİZLİLİK

İsrail Askeri Sansürü, Askeri İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde bulunuyor. Birim, savunma bakanı tarafından atanan bir askeri yetkili olan baş sansürcü tarafından yönetiliyor.

İsrail'in Hamas'a karşı savaşının başlamasından bu yana 6 bin 500'den fazla haberin İsrail hükümeti tarafından sansürlendiğini tahmin ediliyor.

Sansürden etkilenen haberlerin gerçek sayısı ölçülemiyor. Gazeteciler, sistemdeki belirsizlik nedeniyle kendilerini sansürleyebiliyor.

İsrail'deki resmi sansüre asıl gücünü verenin bu otosansür olduğu vurgulanıyor. Çoğu haber henüz otorite kurumuna ulaşmadan kendisini sansürleyerek tamamen veya kısmen yok oluyor.

İsrail ordusundan sansür emri: İşte yazılması yasak 8 konu - 7

YABANCI BASIN VE SANSÜR 

İsrail tarafından yayınlanan sansür talimatının İngilizce olması notun Batı medyasına yönelik olduğunu akla getiriyor.

İsrail'de çalışan yabancı gazetecilerin hükümete sansüre uyacaklarına dair bir beyanda bulunmaları gerekiyor.

Gazeteci olarak vize almak için Hükümet Basın Bürosu'ndan onay almanız gerekiyor ve bu nedenle sansüre uyacağınızı belirten bir belge imzalamanız gerekiyor.

Birçok gazeteci bölgede çalışmak için belgeyi imzalıyor.

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