İsrail ordusundan sansür emri: İşte yazılması yasak 8 konu

The Intercept'in haberine göre ele geçirilen bir kaynak ile İsrail ordusu tarafından medyanın haber yapmasının yasaklandığı sekiz başlık olduğu ortaya çıktı.

İsrail ordusunun Hamas ile savaşı kapsamında medyaya verdiği "sansür emri" olan bu belge 70 yılı aşkın süredir İsrail ordusunun bir parçası olan sansür uygulamalarının yeni bir adımı.