İsrail'in Gazze'de Advan Hastanesi'nden çekilmesiyle bıraktığı insani felaket ortaya çıktı: Onlarca kişi diri diri gömüldü
Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, İsrail güçlerinin çekildiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde bir insani felaket bıraktığını belirtti. Filistinli gazeteci Enes eş-Şerif, "Onlarca yerinden edilmiş kişi, hasta ve yaralı henüz hayatta iken diri diri toprağa gömüldü." dedi.
Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, Beyt Lahiya'da yer alan, kuzeydeki en önemli hastanelerden Kemal Advan'daki son duruma ilişkin bilgi verdi.