İsrail'in Gazze'de Advan Hastanesi'nden çekilmesiyle bıraktığı insani felaket ortaya çıktı: Onlarca kişi diri diri gömüldü

Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, İsrail güçlerinin çekildiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde bir insani felaket bıraktığını belirtti. Filistinli gazeteci Enes eş-Şerif, "Onlarca yerinden edilmiş kişi, hasta ve yaralı henüz hayatta iken diri diri toprağa gömüldü." dedi.

İsrail'in Gazze'de Advan Hastanesi'nden çekilmesiyle bıraktığı insani felaket ortaya çıktı: Onlarca kişi diri diri gömüldü - 1

Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, Beyt Lahiya'da yer alan, kuzeydeki en önemli hastanelerden Kemal Advan'daki son duruma ilişkin bilgi verdi.

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İsrail'in Gazze'de Advan Hastanesi'nden çekilmesiyle bıraktığı insani felaket ortaya çıktı: Onlarca kişi diri diri gömüldü - 2

Berş, "İsrail güçleri, aşırı soğuk havada yaralıları kasıtlı şekilde hastaneden zorla çıkarttı ve sağlık personellerine saldırdı." dedi.

İsrail'in Gazze'de Advan Hastanesi'nden çekilmesiyle bıraktığı insani felaket ortaya çıktı: Onlarca kişi diri diri gömüldü - 3

srail askerlerinin hastanenin güney kısmını tahrip ettiğini ve sağlık personeline baskı uyguladığını aktaran Berş, "İşgalci İsrail güçleri, insani felaket gerçekleştirdi, Kemal Advan Hastanesini askeri kışlaya çevirdi, sağlık personeli ile yaralıları kasten aşağıladı." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'de Advan Hastanesi'nden çekilmesiyle bıraktığı insani felaket ortaya çıktı: Onlarca kişi diri diri gömüldü - 4

KUVÖZDEKİ 12 BEBEK GEREKLİ BESİNDEN YOKSUN

Berş, İsrail'in tahliyesini engellediği 12 bebeğin hala kuvözde su ve besinden yoksun olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'de Advan Hastanesi'nden çekilmesiyle bıraktığı insani felaket ortaya çıktı: Onlarca kişi diri diri gömüldü - 5

Filistinli sağlık yetkilisi ayrıca İsrail güçlerinin, hastane ve çevresindeki ambulansları kasıtlı şekilde hedef aldığını söyledi.

İsrail'in Gazze'de Advan Hastanesi'nden çekilmesiyle bıraktığı insani felaket ortaya çıktı: Onlarca kişi diri diri gömüldü - 6

"ONLARCA KİŞİ DİRİ DİRİ GÖMÜLDÜ"

İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından hastaneye giren Filistinli gazeteci Enes eş-Şerif ise X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Onlarca yerinden edilmiş kişi, hasta ve yaralı henüz hayatta iken diri diri toprağa gömüldü." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'de Advan Hastanesi'nden çekilmesiyle bıraktığı insani felaket ortaya çıktı: Onlarca kişi diri diri gömüldü - 7

İsrail güçlerinin hastane bahçesinde yerinden edilmiş kişilere ait çadırları, "vahşice" buldozerlerle yıktığını dile getiren Şerif, kedilerin hastane avlusundaki cansız bedenleri kemirmeye başladığını paylaştı.

İsrail'in Gazze'de Advan Hastanesi'nden çekilmesiyle bıraktığı insani felaket ortaya çıktı: Onlarca kişi diri diri gömüldü - 8

Görgü tanıkları da İsrail araçlarının hastanenin bahçesi ile otopark kısmının altını üstüne getirdiğini ve hastane binasını top mermileriyle doğrudan hedef alındığını, buldozerlerle ayrıca hastane bahçesindeki çadırlar içerisinde insanlar varken yerle bir edildiğini anlattı. Ölü ve yaralıların olduğu ancak resmi bir rakamın açıklanmadığı ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesine 12 Aralık'ta baskın düzenlemişti.

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