İsrail'in Gazze'de Advan Hastanesi'nden çekilmesiyle bıraktığı insani felaket ortaya çıktı: Onlarca kişi diri diri gömüldü

Görgü tanıkları da İsrail araçlarının hastanenin bahçesi ile otopark kısmının altını üstüne getirdiğini ve hastane binasını top mermileriyle doğrudan hedef alındığını, buldozerlerle ayrıca hastane bahçesindeki çadırlar içerisinde insanlar varken yerle bir edildiğini anlattı. Ölü ve yaralıların olduğu ancak resmi bir rakamın açıklanmadığı ifade edildi.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesine 12 Aralık'ta baskın düzenlemişti.